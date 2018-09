Von Vanessa Grill

Kössen — Kochen ist kein Kinderspiel, will man meinen. Und wer Kinder hat, weiß, wie nervenaufreibend es sein kann, die Kleinen zwischen kochenden Töpfen und scharfen Messern mithelfen zu lassen. Auch die Aussicht auf das Chaos danach — mit Mehl in den Haaren und Kartoffelschalen am Boden — macht die Sache nicht angenehmer. Raus aus der Küche heißt es da allzu oft.

Nicht so im Hause Benischek. Der elfjährige Moritz und sein achtjähriger Bruder Luis kochten von Klein auf mit. „Moritz interssierte sich schon sehr früh dafür", erzählt Petra Benischek, „er lief immer sofort in die Küche, wenn es ums Zubereiten von Speisen ging." Spielerisch führte die Mutter ihre Söhne ans Kochen heran. „Mit drei Jahren durfte ich bereits Kartoffeln schälen oder Reis kochen", sagt Moritz, der mittlerweile oft für die ganze Familie Köstlichkeiten auftischt, „dann gibt's Wienerschnitzel, Gulaschsuppe, Kaiserschmarren und Kuchen."

Über die Schulter schauen muss Benischek ihrem Nachwuchs nicht mehr. „Wenn ich in den Ferien von der Arbeit heimkam, stand oft bereits ein Essen auf dem gedeckten Tisch", lacht die Mutter. Moritz kocht mit dem, was er im Kühlschrank findet, Rezepte wandelt er prinzipiell nach seinem Geschmack ab.



Benischek erkannte das Talent ihres Sohnes früh. Sie war es auch, die Moritz vorgeschlagen hat, sich bei der Puls 4-Sendung „Das jüngste Gericht" zu bewerben. Moritz schickte ein Video an den Sender und wurde zum Casting eingeladen. „Dort habe ich dann in zehn Minuten ein Schwammerlgulasch gezaubert und das war's", berichtet der junge Hobbykoch stolz. Gegen hunderte Bewerber konnte sich der Kössener mit seinem Gericht durchsetzen und schaffte es als eines von 24 Kindern in die Show.

Pro Folge kochen zwei Kinder zwischen sieben und 13 Jahren zu vorgegebenen Themen eine Hauptspeise und ein Dessert. Zusätzlich muss der Tisch dem Motto entsprechend gestaltet werden.

In Moritz' Fall ging es darum, „Dschungelfieber" kulinarisch und dekorativ umzusetzen. Assistiert hat ihm dabei sein kleiner Bruder Luis: „Wir kochen auch zuhause oft gemeinsam." Das eingeschworene Team hatte eine Woche Vorbereitsungszeit. „So konnten wir üben und ausprobieren", erklärt Moritz. Das Thema sei allerdings eine Herausforderung gewesen, denn eigentlich sei die österreichische Küche sein Spezialgebiet. Auch wenn er sich mittlerweile mit seinem Papa, der Küchenchef ist, an asiatische Gerichte herantraut.

Was Moritz und Luis in der Sendung schließlich auf den Tisch gezaubert haben, will der Tiroler jedoch nicht verraten. Nur soviel: Die Jury — bestehend aus Haubenkoch Didi Maier, dem jüngsten Romy-Gewinner Jeremy Miliker und der dreizehnjährigen Kochexpertin Malena Reingruber — war begeistert. Nun hat der Elfjährige noch die Chance, in der letzten Folge zum Gesamtsieger gekürt zu werden. Ob er denn nervös gewesen sei, für einen Profi wie Didi Maier zu kochen? „Nein, denn mein großes Vorbild ist der Papa", sagt Moritz, in dessen Fußstapfen der Elfjährige dennoch nicht treten will: „Ich werde lieber Kinderarzt."

Zehn-Minuten-Eierschwammergulasch à la Moritz: 20g Butter,1kg Pfifferlinge,1 Stk. Zwiebel, 2 Knoblauchzehen,1 Prise Majoran, Salz und Pfeffer, 1 Teelöffel Paprikapulver, 250ml Sahne, 250ml Weißwein oder Rindssuppe und 1 Schuss Essig In der Butter zuerst die kleingeschnittene Zwiebel goldbraun rösten. Die geputzten Eierschwammerl dazu geben. Solange rösten bis die Flüssigkeit eingekocht ist. Anschließend das Paprikapulver dazu geben und mit einem Schuss Essig ablöschen. Dann mit Suppe oder Weißwein und Sahne aufgießen. Ein paar Minuten köcheln lassen und den Knoblauch dazu geben. Das Eierschwammerlgulasch pur genießen oder mit Serviettenknödel servieren.