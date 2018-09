In einem neuen Buchprojekt und im Vortrag sprechen Sie über die Zukunft von Museen, vornehmlich privater Natur. Wie hat sich die Situation geändert im Vergleich zu Ihrer Anfangszeit als Kurator?

Chris Dercon: Die ganze Szene ist völlig explodiert. Ich habe angefangen Mitte der Siebziger Jahre, in einer Zeit, in der wir noch sehr eingeschränkt agierten. Sehr angenehm. Es gab nicht so viele Künstler in Belgien. Ausstellungsmacher wie der große Jan Hoet, aber auch Kasper König oder Jean-Hubert Martin haben ihren Fokus auf diese noch unbekannten belgischen Künstler gelegt, die heute in der ganz oberen Liga mitspielen: Jan Fabre etwa. Ich habe angefangen zu arbeiten in einer Szene, wo es außerdem nur zwei, drei Sammler gab. Innovation gab es auch außerhalb von Museen: Ich habe meine erste große Ausstellung auf einem Tanzfestival in Leuven veranstalten dürfen, 1985. Mit Bruce Nauman, mit Thomas Schutte, Aldo Rossi und Dan Graham. Die Museen hatten wenig Geld, aber arbeiteten schon mit Sammlern zusammen.

Heute sind die Sammler die neuen Museumsleute. Dercon: Und es gibt kaum sinnvolle Kooperation mehr. Im Buch „The future of the private museum“ haben wir das Problem mit Privatmuseen auf den Punkt gebracht. Wir führten dafür Interviews mit Sammlern. Ein Wort, das fehlt: Zukunft. Es gibt keine Zukunft, keine Nachhaltigkeit in diesem System privater Museen. Das ist der große Unterschied zu öffentlichen. Hier gibt es Vergangenheit, es gibt eine Gegenwart, es gibt aber auch Zukunft. Natürlich muss man bei Privatinitiativen Ausnahmen machen: François Pinault (Palazzo Grassi, Venedig, Anm. d. R.) oder Bernard Arnault (Stiftung Louis Vuitton, Paris, A.d.R.) haben so viel Geld, die werden weiterhin Ausstellungen machen. Die anderen, kleineren Initiativen – ich weiß nicht, wie es mit denen weitergehen soll. Die leben nur im Hier und Jetzt.

Inwiefern unterscheidet sich die Ausrichtung der privaten Institutionen von jener der öffentlichen? Dercon: Sehen Sie sich an, was kürzlich im Nationalmuseum in Rio de Janeiro passiert ist. Plötzlich realisieren wir, was eine öffentliche Sammlung ist. In Rio wurde durch den Brand das kollektive Gedächtnis eines Landes zerstört. Ein Stück Geschichte ist weggebrochen. Unwiederbringlich. Und das ist ja das Schöne an öffentlichen Sammlungen, es geht um das Kollektiv. Natürlich muss es Privatsammler geben, das hat es immer schon. Die Spannung zwischen Kunstmarkt und Museum ist außerdem etwas Gutes, eine spannende Dialektik.

Was wäre also eine nachhaltige Ausrichtung einer Privatsammlung? Dercon: Ich plädiere für eine neue Art der Kooperation zwischen Museum und Sammler. Man muss neue Wege finden, Angebote machen.

Bei privaten Sammlern zählt oft aber der Marktwert mehr als der Symbolwert. Dercon: Na ja, auf dem Kunstmarkt gibt es auch etliche Künstler, die sich gut verkaufen, die sich ein Museum gar nicht mehr leisten kann. Aber auch nicht leisten will, weil sie nicht gut sind. Hier muss man schon unterscheiden. Es gibt visionäre Sammler, Maja Hoffmann, Muccia Prada oder Thyssen-Bornemisza in Venedig etwa, die sich Projekte leisten, die Museen gar nicht realisieren könnten.

Was braucht ein Museum heute, um zeitgemäß zu sein? Dercon: Wir müssen uns darüber klarwerden, dass es nicht um die reinen Objekte geht, sondern um die Begegnung zwischen Mensch und Kunst und Mensch und Mensch geht. Ein Museum ist zeitgemäß, wenn es eine Art Campus ist, ein „place for encounters“. In Rio hat man jetzt dazu aufgerufen, dass Besucher doch Fotos oder Selfies ans Museum einschicken sollten, damit wenigstens ein digitales Archiv bleibt. Museum muss bewegen.

Braucht ein zeitgemäßes Museum Blockbuster?

Dercon: Museen müssen Angebote machen, um Besucher anzulocken. Im Idealfall eben intelligente Blockbuster.

Wie wichtig ist ein interdisziplinärer Ansatz, den Sie ja auch an der Volksbühne verfolgten?

Dercon: Ist das Museum ein Ort für Begegnungen, müssen auch unterschiedliche Disziplinen zugelassen werden. Nicht die Mauern eines Museums müssen erweitert werden, sondern die Ideen müssen wachsen. Man kann heute nicht mehr von bildender Kunst sprechen, ohne sich in der Fotografie auszukennen oder im Industrial Design. Es wird schwieriger, aber schafft auch Mehrwert.

PS1, Tate Modern, Haus der Kunst – Ihre Stationen in großen Städten. Kann auch in der Provinz gute Kunst stattfinden?

Dercon: Die Provinz gibt es nicht. Das British Museum ist kein Nationalmuseum. Es ist das Museum von London. Das Museum von Bozen ist das Museum von Bozen. Ist ein Museum verortet und ein Ort der Begegnung, ist alles möglich.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner