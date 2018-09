Es ist Ihr erstes Gastspiel am Tiroler Landestheater. Haben Sie die „Carmen“ schon auf anderen Bühnen gesungen? Ksenia Leonidova: Innsbruck ist neu für mich, aber „Carmen“ habe ich schon am Mozarteum in Salzburg und in Jekaterinburg in Russland dargestellt. Außerdem habe ich mich mit dieser Oper im Rahmen meiner Masterarbeit im Studium beschäftigt: die Entwicklung „Carmens“ von der Uraufführung 1875 bis in die moderne Zeit.

Es bleiben nur noch zwei Tage bis zur Premiere am Freitag. Diese wird sogar im Freien am Platz vor dem Landestheater auf Videowänden übertragen. Das bedeutet noch mehr Zuseher. Sind Sie nervös? Leonidova: Ich würde es „ein positives Aufgeregtsein“ nennen, mit viel Adrenalin. Wir proben sechs bis acht Stunden am Tag. Ich bin die ganze Zeit auf der Bühne. Es ist anstrengend. Man muss die Nerven im Griff behalten.

Wie lange stehen Sie denn schon auf Opernbühnen? Leonidova: Als ich das erste Mal eine Rolle in einer Wagneroper sang, 2009, war ich wirklich jung. Jetzt bin ich 32 – das ideale Alter für eine Mezzosopranistin wie mich. Ich komme ja eher vom dramatischen Fach, habe viel Verdi gesungen und eben auch Figuren aus Wagners Ring.

„Carmen“ wird auf Französisch aufgeführt. Bedeutet das sprachlich eine Herausforderung? Leonidova: Nein, ich bin in Moskau in eine französische Schule gegangen. Die meisten großen Rollen für Mezzosopran sind in französischer Sprache. Für viele meiner Kolleginnen ist das schwierig, für mich aber ziemlich einfach. Und Italienisch habe ich auf dem Konservatorium gelernt. Mein Traum ist es, die Rolle der Dalila aus der Oper „Samson et Dalila“ von Camille Saint-Saëns zu singen. Das ist ebenfalls auf Französisch. Mal sehen, was sich nach Innsbruck ergibt. Mit „Carmen“ bin ich hier bis Ende Dezember engagiert.

„Carmen“ ist eine der populärsten Opern. Die Musik, etwa Carmens Arie „Habañera“ oder das Torero-Lied von Stierkämpfer Escamillo, ist weithin bekannt. Kann man einem solchen Werk überhaupt eine neue Dimension hinzufügen?

Leonidova: „Carmen“ ist einzigartig in der Opernwelt, unvergleichlich und unverwechselbar. Aber natürlich haben wir uns für das Tiroler Publikum einiges einfallen lassen. Wir arbeiten hart an unser Version der „Carmen“. Ich darf so viel verraten: Es wird eine richtig aus dem Leben gegriffene Geschichte sein, weder historisch noch modern, sondern zeitlos. Keine spanische Folklore, nur einige Anklänge davon. Toreros wird es schon geben, allerdings nicht in der Arena.

Sie haben sich intensiv mit der Rolle der „Carmen“ beschäftigt. Was macht die Faszination dieser Frau aus, der die Männerherzen nur so zufliegen? Leonidova: In jeder Frau steckt etwas von Carmen. Sie hat eine Vorstellung davon, wie ihr Mann sein sollte. Und wird diese Vorstellung enttäuscht, funktioniert die Beziehung nicht. Carmen zieht Männer magnetisch an wie das Sonnenlicht. Doch sie gibt nie alles von sich preis. Sie behält ihre Geheimnisse. Man weiß nie, was ihr nächster Schritt sein wird. Gerade das macht sie noch interessanter für die Männer.

Mit welchen Eigenschaften würden Sie Titelheldin Carmen beschreiben? Leonidova: Sie ist freiheitsliebend, unabhängig, stark, leidenschaftlich und furchtlos.

Empfindet Carmen Liebe für ihre Verehrer, oder ist es eher ein Flirten? Leonidova: In den Offizier Don José ist sie zuerst wirklich verliebt. Sie hält ihn für den idealen Mann. Doch sie erkennt, dass er es nicht ist. Denn Don José will sie besitzen. Carmen möchte ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten, ohne Verpflichtungen, ohne verheiratet zu sein. Sie sagt: „Ich bin frei geboren worden und es steht mir frei zu sterben.“

Carmen ahnt, dass es für Sie den Tod bedeutet, Don José zurückzuweisen. Dennoch macht Sie ihm keine Hoffnungen. Leonidova: Don José versucht Carmen zu überreden, mit ihm ein neues Leben zu beginnen. Aber Carmen hat sich bereits für Torero Escamillo entschieden. Sie liebt Don José nicht mehr. Dass sie sterben wird, hat sie in den Karten gelesen. Und die Karten lügen nie.

Das Gespräch führte Markus Schramek