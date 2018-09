Von Markus Schramek

Wien, Innsbruck — Die Tage des Tarnens und Täuschens sind vorbei. Beim ORF wird jetzt Klartext zum Stichwort „Tirol" gesprochen. Die Würfel sind am Mittwoch gefallen: Robert Unterweger wird neuer Landesdirektor des ORF in Tirol. Der 50-Jährige löst damit Noch-Chef Helmut Krieghofer (66) ab, der sich mit Jahresende in die Pension verfügt. Der Tiroler Ableger des ORF wird somit weiterhin von einem Osttiroler geleitet. Unterweger stammt wie sein Vorgänger aus dem südöstlichen Tiroler Landesteil.

Die offizielle Bestellung soll am Donnerstag erfolgen. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz wird in Wien den Stiftungsrat, eine Art Aufsichtsrat des staatlichen Senders, mit der Personalie Unterweger befassen. Es wird nicht erwartet, dass es in diesem Gremium Einwände gegen Wrabetz' Vorschlag geben wird. Auch LH Günther Platter soll einverstanden sein. Der Tiroler Regierungschef hat zwar kein direktes Mitspracherecht, er wird bei der Vergabe des höchsten ORF-Postens im Land aber um sein Plazet ersucht.

Zuletzt hatte sich ein Dreikampf um den Tiroler Direktorenposten abgezeichnet. Neben Unterweger wurden Tirol-heute-Moderator Georg Laich und Stefan Lassnig, ein selbstständiger Strategieberater und Ex-Printjournalist, zum Favoritenkreis gezählt. Alle drei gelten als für den Job qualifiziert. Lassnig fehlt freilich die Erfahrung mit elektronischen Medien.

Wrabetz hat Anfang der Woche Gespräche mit den Bewerbern geführt — und sich für Unterweger entschieden, der damit neuerlich einen Karrieresprung hinlegt. Der versierte Journalist und Moderator mit Einsatzgebiet Fernsehen und Radio ist seit 1987 für den ORF tätig. Er war erst vor einem Monat zum neuen Chefredakteur des ORF Tirol bestellt worden — interimistisch bis Jahresende. Unterweger folgte in dieser Funktion Brigitte Gogl nach, die aus privaten Gründen den ORF überraschend verließ.

Unterweger hatte sich bereits vor sieben Jahren als Landesdirektor beworben. Damals war allerdings Krieghofer zum Zug gekommen.

Mit Unterwegers Aufstieg an die Unternehmensspitze muss im ORF Tirol der Posten des Chefredakteurs (verantwortlich für die Informationssendungen) mit Jänner 2019 neu besetzt werden. Zuletzt hatte sich diesbezüglich keiner der langgedienten redaktionellen Mitarbeiter aus der Deckung gewagt. Es wurde erwartet, dass Unterweger auch unter einem neuen Landesdirektor Chefredakteur bleibt. Nun wird Unterweger selbst dieser neue Direktor. Die Bestellung eines neuen Chefredakteurs ist damit eine seiner ersten Aufgaben.