Von Markus Schramek

Wien, Innsbruck – Es war reine Formsache, folglich ging es gestern im ORF-Stiftungsrat in Wien auch ruckzuck: Das Aufsichtsgremium des staatlichen Senders wählte Robert Unterweger einstimmig zum neuen Landesdirektor des ORF Tirol. Der 50-jährige Osttiroler löst, wie in der TT gestern schon berichtet, mit 1. Jänner 2019 Helmut Krieghofer ab, der dann 67-jährig in Pension geht.

Unterweger war Wunschkandidat von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Und dieser streute dem designierten Neuen, wie es sich bei solchen Anlässen gehört, eine ordentliche Menge Rosen.

„Als bewährter und langjähriger ORF-Top-Journalist und Redaktionsmanager ist Unterweger bestens gerüstet, die strukturellen und programmlichen Herausforderungen der kommenden Jahre bestmöglich zu bewältigen“, formulierte es Wrabetz per offizieller Aussendung in schönstem Managersprech.

Unterweger selbst durfte sich knapp für „das Vertrauen bedanken“ und sich darauf freuen, „gemeinsam mit den hochkompetenten Kolleginnen und Kollegen des Landesstudios mit voller Kraft an der weiteren Stärkung und Verbesserung der Angebote des ORF Tirol für unser Publikum zu arbeiten“.

Mehr bzw. weniger Phrasenhaftes gab es von Tirols künftigem ORF-Boss nicht zu hören. Interviews sind erst nach Amtsantritt erwünscht.

Was auf den baldigen Obersten im Haus am Innsbrucker Rennweg zukommt, ist aber ohnehin kein Geheimnis. Unterweger hat mit seiner Beförderung auch so manche heiße Kartoffel überantwortet bekommen.

Da ist etwa die Affäre um den missglückten TV-Beitrag über den FPÖ-Landtagswahlkampf im Februar. Dabei waren antisemitische Kommentare eines Passanten zu hören, die von FPÖ-Obmann Markus Abwerzger scheinbar kommentarlos hingenommen wurden. Abwerzger hatte dem Mann widersprochen; das war aber erst in einem weiteren, nachgereichten TV-Bericht zu sehen.

Die Gestalterin des strittigen Beitrags, Tirol-Heute-Moderatorin Sybille Brunner, wurde als Konsequenz bis Ende 2018 von der politischen Berichterstattung abgezogen.

Wie soll es danach weitergehen? Brunner wird als Moderatorin geschätzt. TV- oder Radiosendungen zu moderieren, ganz ohne Gesprächskontakt mit Politikern, wird auf Dauer nicht funktionieren. In dieser Frage muss Unterweger daher schon bald Fingerspitzengefühl beweisen. Denn die Causa schwelt. Ob er Brunner pardoniert?

Durch Unterwegers Aufstieg an die Tiroler ORF-Spitze ist noch eine zweite Personalfrage dringend zu klären. Unterweger war erst im August zum Chefredakteur des ORF Tirol bestellt worden, interimistisch bis Jahresende. Er sprang in dieser Funktion für Brigitte Gogl ein, die den ORF aus privaten Gründen vorzeitig verlassen hatte.

Als neuer Landesdirektor muss Unterweger nun selbst die Chefredaktion nachbesetzen. Vermutlich wird er eine Frau oder einen Mann seines Vertrauens für diese Funk-tion auswählen. Das Rennen um den nächsten Top-Job ist damit eröffnet.

Der hochqualifizierte Tirol-Heute-Moderator Georg Laich würde sich als Chefredakteur eignen. Für ihn wäre es auch ein ansehnlicher Trost. Laich hatte sich ja ebenfalls für den Direktorenposten beworben. Ob die Chemie zwischen Unterweger und Laich für eine solche Konstruktion gut genug ist, wird sich weisen.

Spricht man dieser Tage mit ORF-Kollegen, so ist das Murren über den personellen Sparkurs nicht zu überhören. Sogar von einem Kahlschlag ist die Rede. Fernsehbeiträge würden mitunter krampfhaft in die Länge gezogen, nur weil an manchen Tagen nicht genügend Redakteure verfügbar seien, um die Sendezeit erschöpfend zu füllen. Hier muss Unterweger Flagge zeigen, auch der Wiener Zentrale und Sparmeister Alexander Wrabetz gegenüber.

Nicht alle im Hause ORF Tirol sind begeistert darüber, dass Unterweger den Zuschlag erhalten hat. Der unterlegene Laich hat durchaus seine Fans in der Redaktion. Auch diese muss Unterweger erst von seinen Vorstellungen überzeugen. Viel zu tun, gleich zu Beginn.