Von Simon Hackspiel

Innsbruck – Deutschsprachiger Elektro-Pop mit sehr persönlichen Texten und Melodien die zum Träumen einladen: Diese Mischung bietet die Tiroler Newcomer-Band Mairas Welt, die am Freitag, 28. September ihr Debütalbum „Welle 13“ im Innsbrucker Treibhaus präsentiert. Vier weitere Tirol-Konzerte folgen.

Hauptverantwortlich für das Erstlingswerk – das auf CD und online veröffentlicht wird – ist Sängerin Kathrin „Maira“ Wagner. „Die Texte spiegeln Geschichten aus meinem Leben, den Großteil der Lieder habe ich am Klavier komponiert“, erzählt die gebürtige Salzburgerin, die mittlerweile in Telfs lebt, im TT-Gespräch.

Radio-Airplay und „Fußballhymne“

Bis zum fertigen Album war es ein langer Weg. Unzählige Stunden investierten sie und ihre Band, um jene zwölf Songs auszuarbeiten und zu verfeinern, die letztlich auf dem Tonträger landeten. Die erste Single „Vorbei an tausend Sternen“ schaffte es sogleich in die Playlists einiger Radiosender, der Song „Helden von Morgen“ wurde zur offiziellen „Hymne“ des Tiroler Fußball-Cup-Finales. Vor drei Wochen hat die Band schließlich das Video zum Album-Titelsong „Welle 13“ veröffentlicht – die Zahl der Aufrufe auf Youtube und Co. kann sich sehen lassen.

Diese kleinen, aber so wichtigen Erfolge für die erst 2016 gegründete Band kommen nicht von ungefähr. Bandleaderin Wagner betreibt großen Aufwand für die organisatorische Seite ihres Projekts. „Damit will ich mir die finanzielle und künstlerische Unabhängigkeit von Labels und Agenturen erhalten“. Die 36-Jährige ist auch abseits von Mairas Welt vielseitig engagiert in der Musikszene. Neben ihren Workshops als Gesangstrainerin, leitet sie drei Chöre und unterrichtet an der Landesmusikschule. Zudem hat sie das erfolgreiche Kinder-Musiktheater „Frogo und Lele“ mitkonzipiert.

„Die Texte, das bin ich“

Ihr optimistisches, aber auch nachdenkliches Wesen bringt Wagner mit Mairas Welt nicht nur textlich zum Ausdruck. Farbenfroh animierte Welten und Charaktere mit Wiedererkennungswert in den Musikvideos tragen zum Gesamtkonzept der Lebenslust und Leichtigkeit bei, das den Hörern vermittelt werden soll. „Die Texte, das bin ich“, betont Wagner. „Ich liebe Metaphern und mit Worten zu spielen.“ Auch das mitunter kokette Auftreten bei Konzerten sei Teil ihrer Persönlichkeit.

Stimmlich überzeugt Wagner durchwegs, die versierten Musiker der Band hinterlassen am Album sowie live einen starken Eindruck. An Keyboards und Schlagzeug sitzen mit Chris Vano und Andreas Senn alte Weggefährten der Sängerin, Sebastian Hödl sorgt für groovige Basslines. Dass sie mit Clemens Sainitzer einen bandtauglichen Cellisten gefunden hat, bezeichnet Wagner als besonderen Glücksfall. Das Instrument stehe wie kein anderes für emotionalen Tiefgang.

Mit Treibhaus-Gig startet Österreich-Tour

Die „volle Show“ verspricht Mairas Welt bei der CD-Release-Party am 28. September im Treibhaus-Keller, die gleichzeitig der Startschuss einer Österreich-Tour sein wird.

Termine

28. 9. – Album-Release-Konzert, Treibaus Innsbruck

29. 9. – Schloss Sigmundsried, Ried im Oberinntal

1. 10. – Kulturcafe 7 Stern, Wien

2. 10. – Live im 25. Hosted by Kathi Kallauch, Wien

3. 10. – Im Möblich, Salzburg

5. 10. – Kulturherbst Mieming

6. 10. – Kultur am Land, Buch bei Jenbach