Klagenfurt – Ein Konzert des Popstars Ed Sheeran in Klagenfurt im kommenden Sommer ist am Donnerstagvormittag schon drei Minuten nach Vorverkaufsbeginn ausverkauft gewesen. Der Brite tritt am 28. Juni 2019 im Wörthersee-Stadion auf. Nachdem dieser Termin ausverkauft war, gab der Veranstalter bekannt, dass es am Tag darauf ein zweites Konzert im Stadion geben würde.

Der Vorverkauf für das zweite Konzert startete am Donnerstag zu Mittag – hier gab es auch rund eine Stunde nach dem Verkaufsstart noch Tickets.

Bei dem Hype um den Sänger wittern einige das große Geschäft, worauf auch der Veranstalter reagierte. Um dem Schwarzmarkthandel Einhalt zu gebieten, ist es nur möglich, pro Kundenaccount vier Karten zu bestellen, die noch dazu personalisiert und mit Vor- und Nachnamen des Käufers versehen werden. Trotzdem dauerte es nur wenige Minuten, bis am Donnerstag schon Tickets auf Handelsplattformen im Internet auftauchten: Mit Preisen bis zu 300 Euro pro Karte. (APA)