Von Markus Schramek

Wien, Innsbruck – Maschek kann auf Wienerisch viel bedeuten: „Elefantenarsch“, „hintenrum“ oder „Hintertürl“. In ganz Österreich ist unter diesem Namen eine Comedy-Truppe bekannt. Diese hat sich vor 20 Jahren ins Fernsehen geschwindelt – mit einer damals spontanen und längst einträglichen Geschäftsidee: TV-Berichte werden neu synchronisiert. Live vor Publikum. Mit viel Schmäh, satirisch, bissig. Prominente werden neu vertont, ihre Stimmen nachgeahmt.

Maschek ist längst Austro-Kult. Aktuelle Gags sind allwöchentlich fixer Programmpunkt in „Willkommen Österreich“ mit Stermann und Grissemann. Die angehäuften Highlights zeigen Maschek regelmäßig auf Tournee, ab 3. Oktober wieder in Tirol (Details am Textende).

Zum 20er-Jubiläum sind Maschek als Trio vereint. 2014 wanderte Ulrich Salamun nach Nicaragua aus, um Kaffeebauer zu werden. Jetzt steht er wieder mit dem Kernteam Peter Hörmanseder und Robert Stachel auf der Bühne. Geht gar nicht anders. „Wir zeigen ein Best of aus zwei Jahrzehnten, da hat der Ulrich viele Rollen gesprochen“, erklärt Robert Stachel den Hintergrund der Reunion auf Zeit. Stachel wird im TT-Gespräch gleich ein Anliegen los: „Schreiben Sie es GROSS: Wir lesen auf der Bühne gar nichts herunter! Der gesprochene Text kommt aus dem Kopf und ist an keinem Abend gleich wie am Tag zuvor.“

Okay. Bitte hiermit erfüllt. Immer noch hält sich nämlich hartnäckig das Gerücht, Maschek würden Untertitel wiedergeben, die auf ihrem Kontrollmonitor mitlaufen.

Der Beweis des Gegenteils wurde schon einmal angetreten – vergeblich. Stachel: „Wir haben im Rabenhof Theater in Wien mit transparenten Bildschirmen gearbeitet, damit die Leute sehen, dass wir keine Untertitel haben. Trotzdem wurden wir gefragt, ob wir Untertitel haben.“

Bundeskanzler Kurz wird bei Maschek als Streber auf der Klassenfahrt veralbert, Vizekanzler Strache als Dauerbenachteiligter knapp vor dem Hyperventilieren. Folgen darauf nie Interventionen oder beleidigte Kommentare aus den Politbüros? Tun sie nicht. „Die Politik weiß, dass sie sich selbst schadet, wenn sie sich gegen Satire wehrt. Ein größeres Geschenk, als uns zu verklagen, könnten uns Politiker ja gar nicht machen“, formuliert es Stachel mit breiter Brust.

Eine Klage habe es noch nie gegeben, vermutlich auch aus diesem Grund: „Wir haben das Medienrecht sehr gut gelesen und eine Anwältin, die uns berät. Wir wissen genau, was wir machen dürfen und was nicht.“ Überdies gefalle es Politikern, bei Maschek Thema zu sein. Stachel nennt das „den Villacher-Fasching-Effekt“: Wer auf der Bühne durch den Kakao gezogen wird, lacht im Publikum selbst am lautesten.

Die Beschaffung einschlägigen Videomaterials zum „Drüberreden“ ist eine leichte Übung. „Alles, was veröffentlicht ist, verwenden wir“, sagt Stachel. Der ORF liefere seit 2005 Bilder, aber auch die Info-Kanäle der EU seien sehr ergiebig. Diese liefen sonst ohnehin fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Nicht jeder Promi ist für Mascheks Hand- bzw. Mundwerk gleich gut geeignet. Stachel nennt Beispiele: „Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz wird uns fehlen, er war als Figur authentisch. Bei Kanzler Kurz ist Satire schwierig, weil er so ein glatter Typ ist. Die künftige SPÖ-Obfrau Rendi-Wagner wird sich in unserem Programm noch entwickeln.“

Parteipolitisch vereinnahmen lassen sich die kabarettistischen Synchronisierer nicht. „Wir sind unabhängig“, betont Stachel. Nachsatz: „Wenn Strache und Kickl an der Macht sind, ist man natürlich kritischer.“ Ins linke Eck lasse man sich nicht stellen. „Wir wollen keine dezidiert linke Satire anbieten, sondern eine analytische Betrachtung. Dass diese meist zu linken Ergebnissen führt, liegt bei einer Rechtsregierung wie Kurz/Strache in der Natur der Sache.“

„Satire darf al“, heißt, genauso unvollendet im Titel, ein Buch, das 20 Maschek-Jahre bilanziert (Czernin Verlag). Darf Satire wirklich alles? Bei Maschek nicht ganz. „Jeder von uns hat pro Programm ein Veto“, sagt Stachel. Ohne Angabe von Gründen könne man zu einem Beitrag sagen „das spiele ich nicht“. Das restliche Programm sei Gegenstand reger Debatten.

Am liebsten leiht Stachel übrigens Bundespräsident Van der Bellen die Stimme. „Denn bei ihm kann man das Tempo herausnehmen.“