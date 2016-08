Von Edith Schlocker

Alpbach – In Alpbach zu bauen, ist eine Herausforderung für jeden ambitionierten Architekten. Holz ist ein Muss, Firstrichtung und Fenstergrößen sind durch die örtliche Bauordnung vorgegeben, genauso wie die Gestaltung der Balkone, die im „schönsten Blumendorf Europas“ idealerweise üppig mit Geranien geschmückt sind. Um diese Vorgaben elegant auszutricksen, hat das Innsbrucker Architekturbüro DINA4 den tirolweit offenen Wettbewerb für das 1999 eröffnete Congress Center nicht zuletzt durch die Idee gewonnen, das Haus zum größten Teil in den Hang des Bauplatzes hineinzugraben.

Da Kongresse in der pittoresken Alpbacher Kulisse immer beliebter werden, ist das Haus zu klein geworden. Ein Zubau unausweichlich, der den Bestand intelligent weiterdenken sollte, was man den Architekten des bereits bestehenden Hauses logischerweise am meisten zutraute. Und das Ergebnis gibt dieser Überlegung Recht. Konnten die Architekten von DINA4 durch ihr Generieren einer nun mehr als 80 Meter langen Fassade doch einen erstaunlichen baukünstlerischen Mehrwert erzielen.

Der obere Teil der Fassade ist horizontal mit Lamellen aus Lärchenholz verkleidet, was sie wie einen leicht gekickten Strich in der Landschaft daherkommen lässt. Durch diesen Knick wird die extreme Länge der Fassade raffiniert relativiert, was nicht zuletzt der Maßstäblichkeit des Gebäudes in diesem sensiblen Umfeld zugutekommt. Vor dem neuen Teil der Fassade ist ein bisher fehlender, dem natürlichen Gelände folgender Vorplatz entstanden, der durch seine Belegung mit Betonplatten so etwas wie eine künstliche Landschaft darstellt.

Nur raumhohe Fenster bzw. Türen trennen den Vorplatz vom großzügigen Foyer, das den „alten“ Teil des Hauses mit dem neuen verbindet. Wobei nicht nur durch die Wahl der verwendeten Materialien immer klar ablesbar ist, was von wann ist. Nicht zuletzt dadurch, dass auffallenderweise im Gegensatz zum Bestandsgebäude im Innenausbau nun verstärkt Holz eingesetzt wird.

Das großzügige Foyer setzt sich nach hinten über Glastüren in drei je 90 Quadratmeter großen Seminarräumen fort, die durch Faltwände variabel zusammengelegt werden können. Wenn nötig auch mit dem anschließenden rund 400 Quadratmeter großen neuen Plenarsaal. Dieser ist komplett mit Holz verkleidet, etwas Tageslicht fällt durch Oberlichten in den quer ausgerichteten Saal. Der infrastrukturell auf neuestem Stand ist, besonders auch akustisch. Kann hier doch jeder gewünschte Raumton simuliert werden, etwa der legendäre der Oper von Sydney. Die Decke ist dunkel und leicht geneigt, was nicht zuletzt der Skipiste geschuldet ist, die teilweise über den neuen Teil des Alpbacher Kongresshauses führt.

In seinem hintersten Teil ist das aus Stahlbeton gebaute Haus neun Meter tief in die Erde hineingegraben, die neue zweigeschoßige Garage 15 Meter. Ihre Einfahrt befindet sich zwischen dem westlichen Ende des Neubaus und dem fast dreieckigen Teil der Fassade, mit dem diese nahtlos an das Gelände andockt.

Die Fassade des Bestandsgebäudes bekommt neue Lamellen, eine Dreifachverglasung und Photovoltaikanlage. Durch zwei große Wärmepumpen wird das Congress Centrum Alpbach nun energieeffizient mit Erdwärme beheizt bzw. gekühlt. „Eingeweiht“ werden die neuen Räume beim heurigen Europäischen Forum ab 17. August.