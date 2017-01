Von Edith Schlocker

Fließ – Ob die unzähligen Motorradfahrer, die über die kurvige Straße durch den Naturpark Kaunergrat brausen, am „Gachen Blick“ Rast machen, um von hier aus den spektakulären Blick nach Norden und Süden zu genießen, sei dahingestellt. Um auf diese Weise nicht nur das grandiose Panorama zu versäumen, sondern auch den in einer Plattform mündenden Weg dorthin, den das Innsbrucker Architektenkollektiv columbosnext entworfen hat.

Die „columbande“ rund um Verena Rauch und Walter Brenner hat 2013 den von der Gemeinde Fließ ausgeschriebenen Architektenwettbewerb gewonnen und gemeinsam mit dem Berliner Landschaftsarchitekturbüro Giencke Mattelig realisiert. Die autochthonen Bäume, Sträucher und Pflanzen, die im Rahmen des Projekts gepflanzt wurden, brauchen noch Zeit, um zum selbstverständlichen Teil der Landschaft zu werden. Um dann vielleicht auch Teile des insgesamt 200 Meter langen Wegs zu vereinnahmen, den columbosnext in strengem Zickzack in den steil abfallenden Hang gelegt haben. Hinführend über eine auf einer betonierten V-Stütze liegenden, an den Flanken effektvoll mit Cortenstahl verkleideten Brücke zur eigentlichen, von der Hangkante 12 Meter auskragenden Aussichtsplattform. Noch mehr war zum Leidwesen der Architekten nicht möglich, die Geologie hat hier ihre natürlichen Grenzen gesetzt.

Schwindelfrei zu sein, ist angesichts der Tatsache, dass man auf der Plattform rund 700 Meter frei über dem Abgrund schwebt, kein Fehler. Noch dazu, weil der Boden und die Seitenwände des 56 Quadratmeter großen, mit hölzernen Sitzelementen möblierten Balkons aus grobmaschigem Gitter gebaut sind und die vordere Brüstung nicht nur aus Glas ist, sondern auch oben nach außen kippt. Als Höhepunkt einer Inszenierung, die in ihrer Raffinesse der „Gachheit“ des Blicks, um den es hier geht, voll und ganz gerecht wird. Indem sich die Annäherung an die Plattform zunehmend dramatisiert.

Vom anfänglichen mit 1,50 Meter bequem breiten, sich über der Brücke leicht verengenden, über drei Kehren geführten Weg, der nicht zuletzt der geforderten Barrierefreiheit wegen eine Neigung von sechs Grad nicht überschreiten durfte. Akzentuiert durch zu kleinen Plätzen ausgewei-tete Verweilorte bei den Kehren, wo eigenartigerweise vom Tal abgewandt Tafeln stehen, die u. a. darüber informieren, welche Berge gegenüber zu sehen sind. Der auf schlichten Streifenfundamenten in die Wiese gelegte Weg ist betoniert. Die Seitenwände sind aus einem massiven Gitter gebaut, die kontinuierlich von anfangs einem bis 1,60 Meter ansteigen.

Teil des Wettbewerbs war auch die Renaturierung eines bereits bestehenden Parkplatzes und die Gestaltung eines neuen, der von columbosnext kreiselförmig als „Lichtung“ in einem Wald gedacht ist, dem man allerdings noch viele Jahre Zeit lassen muss, um zu einem solchen zu werden.