Wien – Ungewöhnlich früh wurde diesmal das Vorhaben für den Österreich-Pavillon bei der Architekturbiennale in Venedig vorgestellt – man darf annehmen, dass es sich der scheidende Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) nicht nehmen lassen wollte, von ihm getroffene Personalentscheidungen noch ein Stück weit zu begleiten. Im konkreten Falle geht es um die Ernennung von Verena Konrad, Leiterin des Vorarlberger Architektur Instituts (VAI), zur Kommissärin des Österreich-Pavillons. Als solche gab Konrad zusammen mit Drozda am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt, wer den Pavillon 2018 gestalten wird: Es sind die Innsbrucker LAAC Architekten, Henk­e Schreieck aus Wien sowie der Stardesigner Stefan Sagmeister mit seiner New Yorker Partnerin Jessica Wals­h. Der Bezug zu Österreichs Westen eint dieses Biennale-Team, stammen doch auch Marta Schreiec­k und Dieter Henke aus Tirol, während der gebürtige Bregenzer Sagmeister Vorarlbergs berühmtester Designer-Export ist.

Die drei Teams sollen keine Ausstellung über Architektur gestalten, sondern eine ineinandergreifende Rauminstallation aus drei Teilen erarbeiten, so Konrad. Viel mehr wollte sie über das Konzept noch nicht verraten.

Die von Yvonne Farrell und Shelley McNamara kuratierte Architekturbiennale 2018 steht unter dem Titel „Freespace“, woran man im Österreich-Pavillon nahtlos anknüpfen will. Thematisiert werden solle die Frage der Freiräume für den städtischen Kontext, so Konrad. Die drei geladenen Teams würden sich „in ihrer jeweiligen Arbeit mit Stadträumen und Architektur als gebauter Landschaft“ beschäftigen. „Ihnen ist gemeinsam, dass sie mit ihren Interventionen – seien sie architektonisch, städtebaulich oder aus der Logik des Designs heraus – nicht in der Stadt, sondern an der Stadt bauen. Damit tritt auch der Aspekt des Gemeinwohls im Sinne einer Orientierung an öffentlichen Interessen hervor, der im gegenwärtigen Architektur­diskurs immer wichtiger wird.“

Drozda gab schließlich eine Erhöhung des Bundesbudgets für die Biennale von 400.000 auf 450.000 Euro bekannt. Zuzüglich von Sponsorengeldern sollen es dann 630.000 Euro werden, hofft Konrad: „Wenn es mehr wird, ist es auch nicht schlecht.“ (jel, APA)