Von Edith Schlocker

Innsbruck – Das Projekt, auf das derzeit ganz Österreich blickt, ist auch das, das im Moment die ganze Energie von Christian Jabornegg und András Pálffy erfordert: die Generalsanierung des österreichischen Parlaments. Das Wiener Architektenduo hat den Wettbewerb für den die Erfordernisse von heute erfüllenden Umbau des vor rund 130 Jahren von Theophil Hansen ganz in der Manier des 19. Jahrhunderts gebauten „Hohen Hauses“ gewonnen. Mit einem Konzept, das sich an dessen Geist orientiert, ohne sich diesem anzubiedern. Historische Räume werden saniert, spätere Einbauten entfernt bzw. durch das neue Raumprogramm notwendige neue ersetzt. Wobei immer völlig klar ablesbar sein soll, was von wann ist.

Dieses Weiter- bzw. Neudenken bestehender Strukturen ist eine Seite der Architektur, die Christian Jabornegg und András Pálffy ganz besonders reizt. Um seit der Gründung ihres gemeinsamen Büros 1988 in Wien fast nichts anderes zu tun. Wobei es bei jedem neuen Projekt jene Leerstellen zu finden gilt, die sich anbieten, weiterentwickelt zu werden, ohne die bestehenden Strukturen zu zerstören. Beim Parlament war die Vorgabe der Republik Österreich als Bauherr eine Öffnung des „Hohen Hauses“ für die interessierte Öffentlichkeit, um die Bürger mehr als bisher am parlamentarischen Leben teilnehmen lassen zu können. Was den Einbau vier neuer zentraler Treppenhäuser sowie einer großen „Agora“ im Eingangsbereich und eines Gästepanoramas erfordert. In seiner Anmutung im Wesentlichen erhalten bleibt der große Nationalratssitzungssaal. Er bekommt allerdings ein riesiges Kuppeldach aus Glas mit unverstellbaren Ausblicken direkt in den Himmel.

Der Kontext sei immer die Grundlage ihrer Planungen, die Lust am Entschlüsseln von Bedeutungen, sagt András Pálffy, die Reibungsfläche, an der sich ihre Architektur entwickeln kann. Ganz im Gegensatz zur leider viel zu oft praktizierten „Botox-Architektur“, die sich im bloßen Aufblasen bestehender Strukturen erschöpft. Allerdings: „Neutralität gibt es in der Baukunst nicht“, so der gebürtige Budapester, der seit fünf Jahren am Lehrstuhl für Architektur und Entwerfen der TU Wien sitzt.

Besonders gern widmen sich Christian Jabornegg und András Pálffy dem Erfinden von Ausstellungsräumen. Vor mehr als 20 Jahren etwa für die Generali Foundation in Wien, die sie als in ihrer klaren Form und puren Materialität radikalen Eingriff in eine Struktur aus dem frühen 19. Jahrhundert formulierten. Obwohl die Halle inzwischen unter Denkmalschutz steht, wird unter der für Kunst so wunderbaren Lichtdecke hier in Bälde ein Supermarkt einziehen. Ein hoffentlich längeres Leben ist dem Kunstraum beschieden, den Jabornegg und Pálffy sozusagen als riesigen Tisch in einen Hinterhof von Newcastle gestellt haben, auf dem die Waygood Gallery sitzt.

Mit einer komplett anderen Situation mussten sich die Architekten beim Wiener Museum Judenplatz auseinandersetzen. Den Platz, in dessen Zentrum das Mahnmal von Rachel Whiteread für die Opfer der Schoa steht, beleuchten sie von den Traufen der umliegenden Häuser aus. Die eigentlichen Ausstellungsräume liegen unterirdisch, das Flair ist höhlig, der Boden ist aus Lehm.

Zeitgemäß ertüchtigt hat das Architektenduo auch das von Clemens Holzmeister entworfene Schauspielhaus Linz, um das Schlosshotel Velden haben sie einen bewohnbaren massiven Ring aus weißem Stein, für das Passionsspielhaus in Oberammergau ein mobiles transparentes Dach gebaut, das an ein riesiges Segel erinnert. Eine „ewige“ Baustelle ist Schloss Altenburg. Wobei die neuen Eingriffe als große Klammer angelegt sind, um die auch baugeschichtlich aufregende Geschichte dieses einzigartigen Ortes nachvollziehbar zu machen.

Der Bau von Einfamilienhäusern ist das Thema der beiden Architekten eigentlich überhaupt nicht. Das, das sich András Pálffy in Slowenien gebaut hat, ist die Ausnahme. Es ist aus Holz und in seiner kompletten Verschließbarkeit letztlich ein in die Landschaft geschmiegter riesiger Schrank zum Bewohnen.