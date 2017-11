Von Edith Schlocker

Innsbruck – Dass learning by doing wahrscheinlich die beste Methode ist, sich was auch immer anzueignen, weiß man. Das dies auch im Zusammenhang mit dem Machen von Architektur funktionieren kann, haben Studenten des ./studio3 der Innsbrucker Architekturfakultät bereits vor gut zwei Jahren mit dem von ihnen entworfenen und gebauten „bilding“ bewiesen. Ein temporär angelegter Bau für eine Kunst- und Architekturschule, der so ziemlich alle Architekturpreise gewonnen hat, die es hierzulande abzuräumen gibt.

Ob sein ebenfalls temporär angelegter Nachfolgerbau, die zwischen Uni-Stammhaus und Innpromenade gebauten „Spielräume“, auch für so viel Furore sorgen wird, wird sich zeigen. Das Potenzial dazu hat er jedenfalls und Kind möchte man hier ohnehin sein. Denn die „Spielräume“ sind der Ort für die Betreuung des Nachwuchses von Studierenden und universitärem Personal.

Entworfen wurde die architektonische Hülle von 21 ArchitekturstudentInnen im Rahmen ihrer Bachelorarbeit. Betreut von Walter Prenner und Verena Rauch, die bereits vom „bilding“ wussten, auf was sie sich da einlassen und sich sehr darüber freuen, dass die Initiative für das Projekt von der Universität ausgegangen ist. Jeder der Studierenden machte einen Entwurf. Einer davon wurde dann kollektiv ausgewählt, weiterentwickelt und zum jeweils eigenen gemacht. Realisiert im heurigen Sommer gemeinsam mit einigen wenigen Professionisten in 16 arbeitsintensiven, lehrreichen und schweißtreibenden Wochen. Denn das Budget in der Höhe von 600.000 Euro war knapp, die technischen Probleme waren groß, Auflagen, die es zu erfüllen galt, gab es jede Menge.

Durch seine freihändig mit schmalen Holzlatten in fünf verschiedenen Längen kreuz und quer vernagelten Fassaden kommen die „Spielräume“ von außen wie ein riesiges Vogelnest daher. Es sitzt auf einem in die leicht abfallende Wiese betonierten Kranz als fabelhaft heterogenes Raumgebilde, gebaut aus banalem Brettsperrholz als architektonischer Gegenentwurf zur realen Landschaft. Die mit Kunststoffbelägen in zwei Blautönen belegten Böden sind schief, genauso wie die gedämmten Wände, die nach außen oder innen kippen. Den Eingang zu den „Spielräumen“, deren 200 Quadratmeter sich zwei Gruppen-, ein Elternraum und ein Büro teilen, markiert ein Flugdach aus Blech. Die Maßstäblichkeit ist immer auf die Kids zugeschnitten. Es gibt intime Zonen des Rückzugs genauso wie solche, die über die riesigen Fenster das Außen ins Innen holen. Steht das „Vogelnest“ doch in einem rund 200 Quadratmeter großen Freigelände, das zum Schutz der Kids, aber zum Leidwesen der jungen Architekten einen Zaun verpasst bekommen hat.