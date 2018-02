Krems, Innsbruck – Locker aufgerollte Lechtaler Teppiche in zartem Beige stehen rund um eine Säule, ein sich oben öffnendes Exemplar dominiert eines der Fenster der Galerie Göttlicher in Krems-Stein (noch bis 3. März). Das Institut für Experimentelle Architektur der Universität Innsbruck zeigt hier in der Ausstellung „Liquid Rock“ aber keine weichen Teppiche, sondern Betonskulpturen. Marjan Colletti und sein Team machen damit aktuelle Entwicklungen der Architektur zum Thema. Digitale Entwurfsmethoden, transdisziplinäre Notwendigkeiten der Anpassung, umweltkritische baurelevante Aspekte drängen in den Vordergrund ebenso wie Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Kunst, Architektur und Design verzahnen sich, weshalb die Galerie ein perfekter Rahmen für die Präsentation des Innsbrucker Instituts ist.

Revolutionär ist auch die Herstellung der Objekte, die wie bei ähnlichen konstruktiven Bauteilen aus Beton auf eine formgebende Schalung verzichtet und nur für den Fertigungsprozess innen zarte Metallstäbe als Stützen verwendet. Hohe Material- und Personalkosten, zeitliche Verzögerungen, aber auch Umweltprobleme werden durch diese Fertigungsprozesse vermieden und die Formensprache kann sich neu entwickeln. Eine Revolution, die für eine nachhaltig bebaute Umwelt von morgen steht.