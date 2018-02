Von Edith Schlocker

Kaltenbach – 1926 hat Josef Empl mit dem Kauf einer Schmiede den Grundstein der heute als Fahrzeugbauer international erfolgreichen Firma gelegt. Mit diesem Ort verbindet die heutige Enkelgeneration starke emotionale Bande, weshalb die drei Empl-Brüder an der Quelle ihres Erfolgs – am Schmiedeplatz – ein starkes architektonisches Zeichen wollten. Um am ehemaligen Firmenareal ein neues, unterschiedlich genutztes, fein durchwegtes Dorfzentrum zu bauen.

Aus dem Architektenwettbewerb, zu dem zehn Büros geladen wurden, sind die Innsbrucker Giner + Wucherer siegreich hervorgegangen. Mit einem Projekt, das sich schön aus der Topografie heraus entwickelt. Zelebriert als zwei klare, differenziert gesetzte Baukörper sozusagen als Rückgrat eines auf diese Weise neu entstehenden Dorfplatzes. Der teilweise überdacht ist, indem das mächtige, an der Straße situierte Gebäude weit auskragt. Dem Massivbau wurde ein feines Kleid aus Holz angezogen, das sich durch die bündig zuklappbaren Läden komplett dicht machen lässt.

Während hier ein Hotel und in der verglasten Erdgeschoßzone Gastronomiebetriebe und Geschäftslokale untergebracht sind, ist der hintere, über eine Stiege erschlossene Gebäudeteil hauptsächlich für Wohnungen reserviert. Orientiert zu einem kleinen Platz direkt am lauschigen Kaltenbach bzw. einer großzügigen Terrasse, die fast wie eine Galerie zum Dorfplatz daherkommt. Schön hölzern verschalter Sichtbeton ist hier das dominierende Material und hölzern verpackt sind auch die vier Penthäuser, die den Gebäudekomplex überschweben.

Ein wahrer Glücksfall ist es, dass die Anregung von Giner + Wucherer, das neue Haus am Schmiedeplatz durch Kunst am Bau noch aufzuwerten, bei der Familie Empl auf offene Ohren gestoßen ist. Mit Petra Paolazzi und Marion Piffer Damiani wurde ein erfahrenes Kuratorinnenteam gefunden, die mit den Tiroler Künstlern Christoph Hinterhuber und Hans Weigand sowie der Südtiroler Avantgardemusikerin Manuela Kerer ein feines Händchen bewiesen haben.

Kerers anlässlich der offiziellen Eröffnung des Gebäudekomplexes uraufgeführtes Hörstück „Emplified“ ist ein Konglomerat unterschiedlichst assoziativer Töne, die mit der ehemaligen Schmiede genauso zu tun haben wie mit Tönen aus der Natur bzw. den Produktionsprozessen von heute. Während in den Genuss des Hörstücks nur die Teilnehmer der Eröffnungsfeier gekommen sind, kommt an den permanenten Kunstinstallationen von Christoph Hinterhuber und Hans Weigand kein Besucher des Hauses vorbei. Sind ihre Interventionen doch riesig, opulent in ihrer Farbigkeit bzw. Sinnlichkeit.

Das Verdienst von Christoph Hinterhuber ist es, dass Kaltenbach nun auch sein „Dachl“ hat. Zwar kein goldenes wie das ikonische Innsbrucker, dafür ein cool pinkes. Zusammengesetzt aus mehr als 5000 pinkfarbenen Schindeln aus Stahlblech, die den zentralen Liftschacht ummanteln. An dessen innerer Rückwand hat Hinterhuber außerdem schwarze Quadrate versetzt gemalt, die, sobald sich der rückseitig gläserne Lift in Gang setzt, nach einer exakten Choreographie zu tanzen beginnen.

Wer das Gebäude von Osten betritt, kommt dagegen unwillkürlich an dem 13 Meter langen Wandbild von Hans Weigand vorbei, dessen Magie sich wohl keiner zu entziehen vermag. Animiert die monumentale digitale Collage doch zu einer spannenden Zeitreise, festgemacht an spiegelnden Kugeln, in denen Bilder aus dem Fotoalbum der Familie Empl aus den letzten 100 Jahren auftauchen. Vernetzt zu einer Molekularstruktur der ganz besonderen Art.