Von Ursula Philadelphy

Innsbruck – Bauen und Architektur sind für Gustav Peichl quasi die Summe aus Form, Funktion, Material und Licht und aus diesen Komponenten hat er seine zeitlose und doch unverkennbare und eigenständige Architektur entwickelt. In der öffentlichen Wahrnehmung hat es mit den ORF-Landesstudios begonnen, die ob ihres äußeren Erscheinungsbildes – sie folgen alle ein und demselben Prinzip und sind als Kreissegmente um einen Zentralraum angeordnet – damals auch als „Peichl-Torten“ tituliert wurden.

Für die Personale im MAK hat Peichl 15 seiner Meinung nach exemplarische Bauten ausgewählt, die einen sehr guten Einblick in sein umfangreiches Lebenswerk geben. Bereits vor fünf Jahren hat er dem MAK ein ganzes Konvolut von mehr als 8000 Skizzen, Konzepten, Entwurfszeichnungen und Plänen seiner in Österreich realisierten Bauten geschenkt. Es geht dabei nicht nur um die öffentlichen Aufträge oder um soziale Wohnbauten und städtebauliche Planungen, sondern auch um repräsentative Einfamilienhäuser sowie um nicht realisierte Projekte. Das Besondere und Spannende an diesem Bestand ist natürlich seine Materialität und die Einstellung des Architekten dazu. Für ihn ist das Skizzieren so etwas wie das Nachdenken auf Papier; das Ganze hat aber auch noch eine andere, sehr individuelle und haptische Qualität, die gerade im digitalen Zeitalter ein besonderes Atout ist. Schließlich werden ja Architekturzeichnungen nicht selten als eine eigene Kunstrichtung betrachtet.

Interessant ist auch die Tatsache, dass man seitens des MAK die deutsche Künstlerin Pola Sieverding beauftragt hat, die Gebäude in ihrem heutigen aktuellen Zustand zu fotografieren. Im Zusammenspiel mit den Skizzen und Entwürfen ergibt das eine zusätzliche Verständnismöglichkeit für den Betrachter, was Architektur bedeutet und worin die Qualität von guter Architektur liegt – auch im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Ambiente und dessen Entwicklung über die Jahrzehnte hinweg.

Auch wenn Peichl bei seinen Architekturen summa summarum intendiert, „nach einer sinnlichen Architektur zu streben, nach einer Architektur unter Bezugnahme auf Eros“, wie man es im MAK formuliert, steht er doch mit seinen Entwürfen primär und eigentlich auch explizit für die klassische Moderne mit technischer Ästhetik und klaren Proportionen. Witz und einen Touch Sinnlichkeit sowie spielerisch anmutende Elemente gibt es natürlich ebenfalls und sie sind Teil dessen, was die Architektur eines Gustav Peichl auch unverkennbar macht, aber sie sind nicht das tragende Element.

Pola Sieverdings Fotografien zeigen ziemlich ungewöhnliche Perspektiven, sind Kunst und weniger Architekturfotografie. Zugleich sind sie auf die Materialität und die Formensprache des Architekten fokussiert und eröffnen dadurch einen intensiven Blick auf genau diese Details. Spannend.

In der Ausstellung werden die Bauten in chronologischer Folge präsentiert, wobei die gezeigten Skizzen, Entwürfe und Einreichpläne größtenteils erstmals öffentlich zugänglich sind. Man kann dadurch die Entwicklung der Architektur verfolgen, vom ersten realisierten Bau, dem zusammen mit Wilhelm Hubatsch und Franz Kiener entworfenen Verwaltungsgebäude der NEWAG-NIOGAS über die legendären ORF-Studios bis zur Kindertagesstätte des Deutschen Bundestages in Berlin.

Als eines der Schlüsselwerke in seinem Schaffen gilt die Ende der 1970er-Jahre gebaute Erdefunkstelle Aflenz in der Steiermark, die eine perfekte Symbiose von Architektur und Technik und Natur darstellt, denn Peichl hat über die hochtechnisierte Anlage einen grasbewachsenen Erdhügel drübergestülpt.

Ganz anders und sehr offensiv dagegen das Städelmuseum in Frankfurt am Main oder das Werkraumtheater der Münchner Kammerspiele.

Gustav Peichl vertrat Österreich zwei Mal (1975 und 1991) bei der Architekturbiennale in Venedig und war 1987 bei der 8.documenta in Kassel, er wurde für seine Architektur mit unzähligen internationalen Preisen und Auszeichnungen geehrt und ist den Architekturinteressierten in Österreich natürlich mit noch viel mehr Bauten, unter anderem sogar einem Fertighaus, das mit seinem Tonnendach alles Übliche sprengt, bekannt. Ganz zu schweigen natürlich vom Karikaturmuseum in Krems – aber das ist eine andere Geschichte.