Von Jörn Florian Fuchs

Bayreuth – Irgendwie wirkt die Fürstin arg frustriert. Kaum jemand beachtet sie, der rote Teppich wurde ob des Amoklaufs in München abgeschafft, das Blitzlichtgewitter der Partyfotografen hält sich in Grenzen. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis trägt ein Abendkleid mit riesiger Schleife auf Brusthöhe, dazu wählte sie eine veritable Nerd-Brille. In der unmittelbar nach der Premiere verteilten Festspielzeitung attestiert Schlagerbarde Roberto Blanco Richard Wagner einen hohen Grad an Komplexität (okay, Blanco formulierte es ein wenig simpler), während Katharina Wagner – wie man hörte – die Aufführung des neuen „Parsifal“ gar nicht vor Ort, sondern in einem Münchner Kino erlebte.

Nach der Premiere war dann in den Restaurants der Stadt noch richtig viel los, weil Horst Seehofer auch den Staatsempfang im Neuen Schloss kurzfristig abgesagt hatte – außer Kulturstaatsministerin Monika Grütters blieb das gesamte Münchner und Berliner Kabinett dem Geschehen fern. An Sicherheitsbedenken konnte es nicht gelegen haben, da man beim Betreten des Festspielhauses in der Regel dreimal kontrolliert wurde. Die Drohung „Keine Flaschen im Zuschauerraum“ (hübsches Motto) erwies sich als nicht ganz so schlimm, weil zumindest Plastikbehältnisse erlaubt waren, angesichts der wieder einmal tropischen Temperaturen im Saal eine schlichte (Über)Lebensnotwendigkeit!

Heiß ging es auch auf der Bühne zu. Uwe Eric Laufenberg verlegt das Stück in ein heruntergekommenes Kloster im Nahen oder Mittleren Osten. Dort verschanzt sich eine radikale christliche Sekte und frönt blutigen Ritualen. Die Mitglieder ritzen ihren Anführer Amfortas und ernähren sich real und szenisch ziemlich drastisch von dessen Lebenssaft. Der abtrünnige Klingsor logiert einen Stock drüber und hat seine karge Wohnung mit allerlei Devotionalien bestückt, nämlich Kreuzen mit und ohne Jesus-Figur.

Er hat sich allerdings auch ein Heer zuckersüßer Damen herangezüchtet, die gerne verschleiert auftreten, untendrunter indes hübsche Badekleidung tragen. Im zweiten Aufzug wollen sie Parsifal in einem Hamam verführen, was (stückgetreu) nicht gelingt. Kundry ist eine Salondame im Glitzerkleid, Rollendebütantin Elena Pankratova spielt und singt hinreißend, doch auch ihr Werben um den Erlöser-Toren bleibt erfolglos. Klaus Florian Vogt verkörpert Parsifal und damit ist ja im Normalfall alles gesagt. Es müssten Worte wie „balsamisches Timbre“ oder „mühelos fließende Bögen“ fallen und jeder weiß: alles wieder einmal in bester Ordnung. Doch leider weit gefehlt. Woran es auch immer lag, Vogt enttäuscht durch mangelnde Textverständlichkeit (vor allem im ersten Aufzug) und häufig ungenaue Intonation. Manches klingt mehr gesprochen denn gesungen. Sein ‚Mentor‘, Gralshüter Gurnemanz, ist hingegen die Stimme dieser Produktion. Georg Zeppenfeld brilliert mit perfekter Phrasierung und ungetrübtem, sattem Wohlklang. Ryan McKinnys Amfortas und Karl-Heinz Lehners Titurel liefern solide Rollenporträts, Gerd Grochowskis Klingsor wirkt vokal und szenisch ein bisschen zu harmlos. Die von Eberhard Friedrich einstudierten Chöre bleiben diesmal – ebenso wie die Blumenmädchen – ein klein wenig unter Festspielniveau.

Laufenbergs Grundidee ist ein Coup, ihm gelingen zudem etliche starke Bilder. Am Ende blüht die Wüste, Pflanzen wuchern in dem mittlerweile halb verfallenen Kirchenbau. Problematisch wirkt allerdings die unklare Verankerung des Ganzen, es gibt nämlich auch ab und an hereinschneiende Soldaten, sind das nun Dschihadisten oder Freischärler oder Söldner? Und auf welcher Seite bzw. welchen Seiten stehen sie? Während der ersten Verwandlungsmusik läuft ein Weltall-Video, das ist ebenso kosmisch wie komisch. Zur zweiten Verwandlung erscheinen alte, verschwommene Antlitze von Kundry und Gurnemanz sowie die Totenmaske Richard Wagners. Was soll das?

Auch bei der Personenführung hapert es immer wieder. Stark ist der Schluss, wie bei Patrice Chéreaus „Götterdämmerung“ gibt es eine Gesellschaft von Hier und Heute, die langsam die Bühne verlässt, der Raum öffnet sich, Nebel wabert, dann geht das Saallicht an. Natürlich hat man so etwas schon öfters gesehen.

Dafür gab es aus dem Graben ganz Neuartiges und wahrhaft Phänomenales zu hören. Hartmut Haenchen, der Ultrakurzfrist-Einspringer, für den aus Frust über Christian Thielemanns ständige Interventionen abgereisten Andris Nelsons, drückte dem Bayreuther Festspielorchester seinen sehr genuinen Stempel auf. Zügig geht es voran, Haenchens Klangdramaturgie erinnert hinsichtlich Transparenz, Genauigkeit und Dynamik an Pierre Boulez, aber man hört auch großartigen, ballaststoffreichen Pomp. Wohl aufgrund mangelnder Probenzeit gibt es etliche Wackler. Man sollte Haenchen in den kommenden Jahren unbedingt weiter daran arbeiten lassen!

Und auch Laufenberg müsste noch manches fokussieren, anderes streichen. Ein Rätsel, für das niemand eine Lösung hatte, war eine über dem Bühnengeschehen thronende Figur, die mal im Halbdunkel blieb, mal angestrahlt wurde. Manche meinten, es handle sich um (einen) Gott, der das Geschehen emotionslos aus der Distanz betrachte, andere glaubten, es sei vielleicht Christian Thielemann, der nach dem Rechten sehe. Die Wahrheit liegt möglicherweise genau in der Mitte ...