Rattenberg – Noch fünfmal besteht die Möglichkeit, „peter p. und die verlorene zeit“, die aktuelle Produktion der Schlossbergspiele Rattenberg, zu sehen. Dabei geht es um die Geschichte von Peter Pan, die von Helmuth A. Häusler neu in Szene gesetzt wurde.

Ursprünglich stammt die Geschichte von James M. Barrie, der den zeitlosen Roman vor über 100 Jahren zu Papier brachte. Das Stück „p. pan“ handelt vom Erwachsenwerden, von Verantwortung und jenen Veränderungen, die das Verlassen der Kindheit mit sich bringen. 47 Sprechrollen, ein surreales Bühnenbild, verspielte Gewänder und die chorische Sprache verhelfen dem bekannten Stoff zu neuem Glanz auf der Naturbühne am Rattenberger Schlossberg. Die musikalische Unterstützung erhalten die Schauspieler von Romed Hopfgartner von der Gruppe Franui.

Die letzten Spieltermine in der Saison 2016 sind am Montag, 1. August, Dienstag, 2. August, Mittwoch, 3. August, Donnerstag, 4. August und am Freitag, 5. August.

Beginn der Aufführung ist jeweils um 21 Uhr. Reservierungen werden unter Telefon: 05337/93570 oder 93571 entgegengenommen. Weitere Infos: www.schlossbergspiele-rattenberg.at. (gg, TT)