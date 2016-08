Von Jörn Florian Fuchs

Salzburg – Schon der Blick in die Partitur lässt Übles vermuten. Manches Sopransolo scheint schlicht nicht bewältigbar hinsichtlich Höhe und Ausdauer. Und man sieht erneut die für Thomas Adès typischen engmaschigen Orchester-Figuren, die etwas unmenschlich Maschinelles haben.

Wenn das Publikum den Aufführungsort – das Haus für Mozart – betritt, durchströmen bereits laute Glockenklänge den Raum. Minutenlang geht das so weiter, alles ist fein säuberlich notiert, auch das Stimmen der Musiker und der Auftritt des Dirigenten. Hierbei handelt es sich um Thomas Adès höchstselbst, der das Radio-Symphonieorchester Wien leitet. Was einem dann zweieinhalb Stunden lang immer wieder den Atem raubt, ist die Chuzpe, mit der Adès sowie sein Co-Librettist und Regisseur Tom Cairns hier agieren.

Sie vergreifen sich an Lui­s Buñuels surrealistischem Filmklassiker „El ángel exterminador“ („Der Würgeengel“) aus dem Jahr 1962. Die sparsame Handlung: Eine Partygesellschaft stellt fest, dass sie den Ort des Feierns nicht verlassen kann, obwohl Türen und Fenster nicht versperrt sind. Es kommt zu Unruhen und Todesfällen, irgendwann gelingt den Verbleibenden doch noch die „Flucht“, in einer Kirche feiert man die Rettung, aber auch diese erweist sich als merkwürdiger Ort mit magnetischen Kräften.

So zusammengefasst, klingt das arg banal. Doch Buñue­l erzählt das Geschehen in einer ruhigen, abgründigen Bild- und Formensprache, die viel mit Auslassungen und Stille arbeitet.

Tom Cairns und Thomas Adès buchstabieren die Handlung brav nach, die Festgäste tummeln sich vor, hinter oder rund um eine große holzgetäfelte Wand, die sich langsam dreht. Links steht ein monströser, begehbarer Kleiderschrank. Trotz oder vielmehr wegen andauernden Gelaufes, Gerennes und Geschubses herrscht überwiegend Statik.

Die Atmosphäre des Films geht in der Opernversion vollständig verloren, was vor allem an Adès ständig vorwärts drängendem Tonsatz liegt. Es ist ein häufiges Hetzen und Übersteuern, ein Abfeiern von pompösen Effekten und brachial krachenden Tutti ohne wirkliche Klangdramaturgie. An den durchaus vorhandenen, ruhigeren Stellen zitiert Adès auf furchtbar banal­e Weise Walzer oder lässt Klavier oder Gitarre solistisch uninspiriert vor sich hin palavern.

Das größte Ärgernis sind jedoch die teilweise (beinahe) unsingbaren Passagen. Völlig grundlos müssen manche Damen ihre Stimmen in höchste Höhen schrauben, das Ergebnis: artifizielle, leerlaufende Kopfschmerzmusik.

Der Handlung zu folgen ist außerdem fast unmöglich, weil es einfach zu viele Charaktere gibt, die oft auch noch parallel oder leicht zeitversetzt singen und agieren. Im riesigen Ensemble finden sich Superstars wie Anne Sofie von Otter, Sally Matthews oder John Tomlinson, aber auch zahlreiche Nachwuchskräfte (besonders bemerkenswert Rafael Fingerlos und Franz Gürtelschmied), die ihre Partien vermutlich monatelang gepaukt haben – allein wozu? Die meisten Protagonisten machen ihre Sache den Umständen entsprechend gut, auch der Salzburger Bachchor (Einstudierung Alois Glassne­r) überzeugt.

Zu allem Überfluss vergreift sich der Komponist leider auch noch an dem wunderbaren elektronischen Instrument Ondes Martenot. Olivie­r Messiaen hatte es einst für seine spirituell grundierten Kompositionen entdeckt, die elegisch feinen Sphärenkläng­e etwa einem Engel zugeordnet. In Adès „Würgeengel“ wird das Instrument regelrecht missbraucht, es liefert gequält­e Jammertöne und setzt sich gegen den Orchesterkrach nur selten durch.

Mit seinen ersten beiden Bühnenwerken konnte Adès zumindest teilweise überzeugen, „Powder Her Face“ (1995 uraufgeführt) ist eine schrille, überdrehte Farce, „The Tempest“ (aus dem Jahr 2003) ein­e zwischen Stilmischmasch und durchaus eleganten Gesangspassagen schwankende Shakespeare-Veroperung.

Sein nun in Salzburg erstaufgeführtes, drittes Musiktheater – das nach London, New York und Kopenhagen weiterwandern wird – erweist sich leider als Reinfall. Daran ändert auch der Umstand wenig, dass die angereiste Adès-Gemeinde (ja, die gibt es) ihren Liebling im nicht ausverkauften Haus für Mozart mit Gekreische und stehenden Ovationen feierte.