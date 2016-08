Von Christiane Fasching

Telfs – Als 2006 das Mozart-Jahr im Kalender stand und Wolfgang Amadeus landauf, landab gerockt wurde, sollte sich auch Felix Mitterer des Musik-Genies annehmen. Doch der Autor war mehr an Wolferls Weiber­wirtschaft interessiert: Und so wurde vor zehn Jahren im Wiener Museumsquartier die Uraufführung seines schwarzhumorigen Singspiels „Die Weberischen“ gefeiert – mit großem Erfolg, für den maßgeblich der Sound der Tiger Lillie­s verantwortlich war. Frontmann Martyn Jaques agierte als morbider Bänkelsänger und prägte mit eindringlicher Falsett-Stimme die Geschichte des von harter Mutterhand regierten Viermäderl-Hauses, das eng mit Mozart verbunden war. Zu Lebzeiten und über dessen Tod hinaus. Zehn Jahre war Mitterers Stoff an die Tiger-Lillies-Töne gebunden – und wurde selten gespielt, lag die schräge Soundlatte doch sehr hoch.

Jetzt haben „Die Weberischen“ ihre musikalische Freiheit zurückerlangt und am Donnerstag bei den Tiroler Volksschauspielen in Telfs ihre zweite Uraufführung erlebt – mit neue­m Soundtrack, der nun aber die zweite Geige spielt. Am Rande der von Luis Graninger gestalteten Bühne des Rathaussaales taucht Komponis­t Christian Wegscheider mit Wolfi Rainer und Dragan Traijkovski in Mozart-Gassenhauer wie „Alla Turca“ ein, um sie locker zu verjazzen und zu verswingen. Und das tragikomische Geschehe­n zu begleiten, das Regisseurin Susi Weber als vielschichtiges Stück-im-Stück-im-Stück inszeniert. Mozart selbst bleibt unsichtbar und ist doch allgegenwärtig: Die Handlung setzt nach seinem Tod ein und spielt sich im Haushalt des Weber-Clans ab, der in argen Geldnöten steckt. Die rettende Idee kommt vom Theater-Tausendsassa und „Zauberflöte“-Librettisten Emanuel Schikanede­r: „Die Weberischen“ sollen ihre Verbandelungen mit Mozart auf die Bühne bringen. Den Part der „Muttersau“ Cäcilia übernimmt Schikaneder höchstselbst – in Telfs schlüpft Klaus Rohrmoser ins bauschige Kleid der berechnenden Frau Mama, die Liebesheiraten für neumodischen Kram hält; ihre Töchter verdienen nur ein Kerl, der ordentlich verdient.

Mit schriller Stimme und strengem G’schau gibt Rohrmoser eine herrlich herrische Cäcilia, allerdings nicht ohne auf sein Schikaneder-Alter-Ego zu vergessen, der tunlichst das Etikett des Schurken loswerden will. Der unterschiedliche­n Töchterschar hauchen Lisa Hörtnagl als resolute Mozart-­Gattin Konstanze, Petra Alexandra Pippan als unterschätzt­e Josepha, Jula Zangger als selbstverliebte Aloisia und Daniela Bjelobradic als zusehends den Verstand verlierende Sofie dramatische Theatralik ein. Das Over­acting passt zur Realitäts-Fiktions-Verschachtelung. An manchen Stellen – etwa bei Konstanzes Hausgeburt – wäre etwas weniger aber mehr.

Die Gesangsparts übernehmen die Weber-Weiber selbst, ins Ohr geht hier vor allem Petra Alexandra Pippans Stimm­e. Aus dem schauspielerisch starken Ensemble sticht Daniela Bjelobradic hervor: Abtreibungen haben ihr den Verstand geraubt, ihr entrücktes Spiel bleibt im Gedächtnis und verlockt trotz Tragik zum Lachen. Das bei der Premiere umjubelte Singspiel endet mit einer Lüge: „Es gibt uns nicht mehr“, hauchen die Weberischen. Irrtum: Auf der Bühne gibt’s ein Leben nach dem Tod.