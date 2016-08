Von Joachim Leitner

Salzburg – Der Applaus war frenetisch. Er kam einer Befreiung gleich. Einem Ausbruch aus jener Massivholz-Schachtel, die bis dahin gut zweieinhalb Stunden lang Welt war. Auch für das Publikum. Denn es hieß Beine stillhalten. Jede Gewichtsverlagerung bestraft die Bestuhlung des Salzburger Landestheaters mit unheilvollem Knarzen. Ein No-Go bei Samuel Becketts alle Bedeutungsebenen ins Nichts konzentrierender Pausen-Partitur „Endspiel“, wo das im Textbuch penibel notierte Verstummen mitunter mehr sagt als das wortspielerische Endzeit-Gewäsch dazwischen.

Verstärkt wurde dieser Effekt der auch für die Zuschauer allumfassenden Ausweglosigkeit dadurch, dass die Bühne für dieses abgründige Welttheater zu Beginn und wie von Zauberhand geführt ganz nah an den Publikumsraum geschoben wurde. Das Drumherum verschwindet. Und mit allem außerhalb lösen sich auch Moden und Mätzchen auf – nur ein wimmerndes Mobiltelefon wehrt für Sekunden. Man möchte nicht in der Haut des Besitzers stecken.

Regisseur Dieter Dorn und Bühnenbildner Jürgen Rose – zwei, die sich nach Jahrzehnten zeitloser Zusammenarbeiten den Zusatz Altmeister mehr als verdient haben – haben alles auf Becketts 1957 erstmals aufgeführten Text, ein Manifest eines Theaterverständnisses, für das sich das missverständliche Attribut „absurd“ eingebürgert hat, zugeschnitten. Absolute Werktreue: Szene für Szene, Wort für Wort, Pause für Pause.

Im kargen Dekor glänzt dieser Text, die untröstliche Geschichte von vier verwahrlosten Überlebenden, die auf nichts mehr warten, da ihnen selbst der Tod keine Aussicht auf Erlösung verspricht.

Weil in Salzburg zur Festspielzeit gern und viel von Stars die Rede ist, muss es für die erste Schauspielpremiere der Festspiele 2016 also heißen: Der Star ist Becketts rätselhaft leichter, bisweilen wunderbar (galgen-)humoriger Weltuntergangsentwurf, eine Studie über das Dasein ohne wie auch immer geartete metaphysische Obdach. Und eben nicht das ebenso namhafte wie grandiose Ensemble. Das brilliert gerade deshalb, weil es sich hochkonzentriert ganz in den Dienst der Vorlage stellt.

Nicholas Ofczarek spielt Hamm, den blind gewordenen, gehbehinderten Guckkasten-Tyrannen. Die körperlichen Restriktionen konturieren sein Spiel: keine Manierismen, kein Chargieren. Der Star Ofczarek tritt ganz hinter die Figur zurück. Größenwahn, Ernüchterung Verzweiflung: Die Übergänge sind fließend, Ofczarek gestaltet sie mit feinsten Stimmnuancen und zurückgenommenen Gesten aus. Mal blafft er herrisch, dann flennt er hilflos, dann wiederum schlägt sein zitterndes Zetern um in eine besonders bedrohliche Beinahe-Sanftheit um.

Was bei Ofczarek die Stimme ist, ist im Falle von Michael Maertens der Blick: Ganz konzentriert, beinahe stechend und doch letztlich leer schaut sein Clov ins Nirgendwo, während er über die Bühne humpelt. Clov – der Clown – ist Hamms Knecht, der Sklave eines machtlosen Mannes, eine müde gewordene Slapstickfigur, dem das Herumturnen arg zugesetzt hat. Seine Resignation mündet in mürrischem Witz, sein erfolgloser Kampf gegen einen Floh in eine irrwitzige Verzweiflungstat. Er, der dafür Sorge zu tragen hat, dass Hamm immer schön im Zen­trum der Bühne thronen kann, ist das Zentrum des Stücks: ein Sisyphos, der eben nicht glücklich, sondern erschöpft ist.

Mit Barbara Petritisch und dem bald 80-jährigen großen Thomas-Bernhard-Interpreten Joachim Bißmeier sind auch Hamms mangels Beinen in Tonnen verbannte Eltern Nell und Nagg wunderbar besetzt.

Ihnen schenkt Dorn den rührendsten Moment seiner ungemein beklemmenden Beckett-Nachbildung: Trotz unmenschlicher Anstrengungen scheitern sie am Versuch, sich zu küssen. Doch die Welt, in der sie leben, lässt – Sehnsucht hin oder her – keine Zärtlichkeiten, keine zwischenmenschliche Nähe zu. Nur mehr oder weniger sinnstiftendes Geplapper – und die letzte Gewissheit, dass auch Geplapper nur insofern nützt, als sich damit die Zeit totschlagen lässt.

Fazit: ein großer, weil von allem zeitgeistigen Schnickschnack unbehelligter, dunkelgrauer Theaterabend – noch bis 8. August im allerdings bis auf wenige Restkarten ausverkauften Salzburger Landestheater. Ab 4. September wandert die Koproduktion der Festspiele und des Burgtheaters weiter nach Wien ins Akademietheater.