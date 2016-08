Von Ursula Strohal

Salzburg – Macbeth, Don Juan, Till Eulenspiegel, Don Quixote, Guntram, lauter Männer im Zentrum von Richard Strauss’ frühem Komponieren. Ab dem Familienporträt der „Sinfonia domestica“ beherrschen Frauen seine psychologische Fantasie und Klangvorstellung. Salome, Elektra, die Marschallin, Ariadne, Kaiserin Arabella, Daphne, und wie sie alle heißen, die Tragischen und Kapriziösen, die Lüsternen und Gläsernen.

Die mythologische Danae, vorletzte Operndame des betagten Strauss, die ihre Goldsucht gegen die wahre Liebe eintauscht und damit den alternden Jupiter ausbremst, hat sich nicht durchgesetzt. Sie verschwindet aus den Opernführern und taucht selten an großen Häusern auf, weil nur die die Chance haben, das schwierige Werk zu besetzen.

In Salzburg setzt nun mit höchstem Einsatz Franz Welser-Möst eine Rehabilitierung durch – und behält musikalisch Recht. Es bleibt im Bewusstsein, dass die Oper, als „heitere Mythologie“ angelegt, zwischen 1938 und 1949 entstanden ist, 1944 in Salzburg für den 80-jährigen Komponisten zur Generalprobe und dort dann 1952 zur Uraufführung gebracht wurde. Welser-Möst zeigt „Die Liebe der Danae“ nicht als Zeitstück, sondern als Altersabschied, als Werksumme, die diese Musik auch ist, als Weltflucht und Utopie. Und der kann man sich nicht entziehen, ist Strauss nahe, der meinte, der letzte Danae-Akt sei etwas vom Besten, was er je geschrieben habe. Da summiert er in Danaes sanft gefestigtem Liebesbekenntnis und dem Abschied Jupiters von den Liebeseskapaden und der Welt Melancholie, Trauer und Sinnlichkeit in weitgespannter Melodienschönheit.

Zuvor hatte er sich schon verströmt, für Danae vorrangig, hatte aber auch seinen Humor gezeigt, wenn Jupiter auf ein paar alte Geliebte trifft, die neben ihren Königsgatten begierig sind, die göttlichen Stier-, Schwan- und Wolkenstunden zu wiederholen.

Welser-Möst lässt diese Partitur ganz aus sich heraus entstehen, mit großen Gesten, doch unsentimental, präzise und sehr differenziert, und die Wiener Philharmoniker scheinen ein Werk für sich entdeckt zu haben, spielen grandios, breiten Strauss-Wunder und Pointen ohne Ende aus, erinnern an Salome, Elektra, Arabella, Ariadne und Co. und legen die Wagner-Bezüge deutlich frei. Die Besetzung ist durchwegs festspielwürdig. Krassimira Stoyanovas Danae verströmt sich, philharmonisch umarmt und getragen, in singulärem Wohllaut und herrlichster Strauss-Phrasierung. Erst im altersgedämpften Gehabe des Manngottes dann erstaunlich drucklos und klanglich sanft im Abschied Tomasz Konieczny als Jupiter, der den Wotan in sich nicht verschweigt, doch auch nicht zu sehr herauskehrt. Auffallend Norbert Ernsts Merkur. Auch Gerhard Sigel als Midas bewältigt die Schwierigkeiten gut, ebenso Regine Hangler (Xanthe), Wolfgang Ablinger-Sperrhacke (Pollux), die vier Königinnen und Könige.

Alvis Hermanis will ein Märchen erzählen und verliert sich im Dekor. Die weltbunt ethnischen und orientalisch mit Pluderhosen und Riesenturbanen kreierten Kostüme von Juozas Statkevicius böten ihm übertriebenen Anlass, aber vor seiner weißen Kachelwand mit breitem Sichtfenster lässt er die Figuren nur auf einer als Showtreppe dienenden Pyramide posieren, sich räkeln und herumkraxeln. Ein Papp-Elefant und ein lebender Esel retten die Szene nicht, Tänzerinnen sind zur Verlebendigung zu oft und nicht immer professionell eingesetzt. Zuletzt wird Geschmack und politisches Feingefühl verletzt, wenn die Tänzerinnen als syrische Landfrauen in weißer Ganzkörperverschleierung vor ihren Teppichwebstühlen herumgestikulieren.