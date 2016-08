Erl – Sofern man Beethovens Aussage „Wir irren allesamt, nur jeder irret anders“ in Bezug auf sein Schaffen nur halbwegs ernst nimmt, so wäre im Prinzip jede Interpretation seine­r Werke zugleich richtig und falsch. Allein schon bei den Tempoangaben scheiden sich die Geister. Einem Dirigenten, dem man in seiner Beethovensicht blind vertraue­n darf, ist offensichtlich Gustav Kuhn. Den historischen Blick verinnerlicht, die zeitgemäßen Ansprüche vergegenwärtigt, ohne dabei auf den Zeitgeist zu schielen, versetzt­e er mit der Symphonie Nr. 6 F-Dur op. 68 – Pastorale und der 7. Symphonie A-Dur op. 92 zum Festspiel­finale in Erl das Publikum in einen wahren Jubel­rausch.

Vielleicht liegt es daran, dass Kuhn den Menschen Beethoven über die den Werken innewohnenden Emotionen dem Publikum nahebringt. Emotionen bestimmen so die Tempi. Die Partituren im Kopf, widmet sich Kuhn ganz ohne Hürd­e, auf kürzestem Weg seinen Musikern. Sein Orchester der Tiroler Festspiele Erl reagiert auf den kleinsten Wink. Wunderbar das Holz, akkurat das Blech, feinfühlig die Streicher, jede noch so kleine Nuanc­e ausleuchtend. Alles von einer Reinheit und Durchsichtigkeit, selbst winzigste Details wie mit dem Leuchtstift herausgestrichen. Was so manch schlankem Orchester nicht gelingen will, Kuhn schafft es locker im Groß­format. Situationen verleiht er eine gerade­zu plastische Note. Vor dem inneren Auge verdunkelt sich der Himmel, gleißen Blitze, sieht man den Himmel sich öffnen, riecht den Regen, das nasse Gras, hört sie, die Insekten am Bach, das Sprudeln des Wassers. So viel Finesse, so viel Kraft. Über allem steht wohl der Satz, der sich in einer Schrift Beethovens findet: „Du darfst nicht Mensch sein, für dich nicht, nur für ander­e.“ So sieht Kuhn Beethovens Musik nicht als Unterhaltung. Sein Beethoven tut das, was er muss: innerlich erregen, tief­e Gefühle von Ergriffenheit, Freude und Dankbarkeit provozieren.

Wie wunderbar duftig die Schilderungen der Natur­ereignisse in der Sechsten, wie herrlich die von Liebe singen­den Violen und Cell­i im zweiten Satz der Siebten, wie präzise getroffen der nervig geladene, optimistisch erregt­e Ton im Finale der Siebenten. Ein Beethoven der Erbauung, der Lebenskraft, der Befreiun­g. (hau)