Innsbruck – So wirklich festlegen möchte sich Herbert Walt­l nicht: Es sei wohl nicht der glücklichste, aber ein notwendiger Schritt gewesen, mit der Forderung nach höheren Subventionen Ende Mai an die Öffentlichkeit zu gehen, sagt der Festival-der-Träume-Macher.

Waltls Hauptargument im gemeinsam mit Tanzsommer-Chef Josef Resch gewagten Vorstoß: Mit dem Umzug in den Congress vor vier Jahren sei die Ausrichtung des Festivals bei gleichbleibender Förderung durch die öffentliche Hand teurer geworden. An dieser Feststellung sei auch in der Rückschau nicht zu rütteln: „Wenn Stadt und Land wollen, dass der Congress bespielt wird, muss er leistbar sein.“

Ein Umstand, dem das Festival bereits in seiner am Mittwoch beginnenden 26. Auflage Rechnung trägt: Auf den Congress als Veranstaltungsort wird verzichtet. Geträumt wird bis Ende August nur im eigens für das Festival errichteten historischen Spiegelzelt auf dem Vorplatz des Tiroler Landestheaters. Waltl: „Wir üben uns im Kleinerwerden.“

Sachlich betrachtet habe an dieser Entscheidung, „sich gesund zu schrumpfen“, kein Weg vorbeigeführt, „der Congress war eine Nummer zu groß, ein Quantensprung, nicht nur die Miete, auch die Produktionen wurden teurer und haben uns einiges Lehrgeld kostete“, so der Festival-Leiter. Das diesjährige Festival im ungleich kleineren Rahmen verstehe er deshalb auch als Möglichkeit, „Luft zu holen“ und über die Zukunft nachzudenken.

Denn „ganz grundsätzlich“, sei eine organisatorische Neuaufstellung des Festivals „wohl unumgänglich“. Und das nicht nur, weil Stadt und Land – die TT berichtete – dem als „Erneuerungskonzept“ dargestellten Forderungskatalog von Resch und Waltl eine klare Absage erteilten. Sondern auch, „weil nach 25 Jahren neue Idee sicher kein Schaden sind“.

Nach neuen Ideen für das Festival der Träume soll schließlich auch ganz offiziell gesucht werden. Als Reaktion auf die Offensive von Tanzsommer und Festival der Träume kündigte Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer, die in Waltls Kleinkunstfestival „Potenzial“ ortete, Workshops an, die besagtes Potenzial in ein künstlerisch befriedigendes, ökonomisch machbares und touristisch verwertbares Konzept ummünzen sollen. Diese Arbeitstreffen, an denen neben ihm auch Karl Heinz Helmschrot, seit 2013 künstlerischer Leiter des Festivals sowie Vertreter der Stadt und „voraussichtlich auch des Tourismusverbandes teilnehmen sollen“, dürften in den kommenden Wochen stattfinden, erklärt Waltl. Der Prozess sei allerdings „völlig ergebnisoffen“.

Die Gesprächsbereitschaft der Stadt lasse sich aber durchaus als Signal dafür deuten, dass es in irgendeiner Form weitergehen soll, erklärt Waltl. Schließlich verfüge das Festival der Träume mit seinem in den vergangenen Jahren geschärften Fokus auf Varieté und Akrobatik über ein österreichweit einmaliges Profil – und sei dank Karl Heinz Helmschrot auch international vernetzt. (jole)