Von Ursula Strohal

Salzburg – Drei konzertante, mit Topstars besetzte Opernproduktionen stehen bei den Salzburger Festspielen heue­r auf dem Programm. Keine Frage, dass es am Montag für Puccinis „Manon Lescaut“ Kartensucher zuhauf gab, während für die szenischen Produktionen noch immer Tickets aufliegen. Ann­a Netrebk­o war mit ihrem Gatten Yusif Eyvazov angesagt. Sie hat ihn als Partner in Rom bei ihrem Rollendebüt kenne­n gelernt und die Partie zuletzt an der Wiener Staatsoper gesungen.

Selbstverständlich ist sie das zuletzt stürmisch umjubelte Zentrum der Aufführung. Der Beginn fällt für die 18-jährig­e Klosterschülerin Manon etwas zu mächtig aus, dann aber, wenn das Leben reich an Liebe und Geschmeid­e ist (getrennt voneinander, das ist der Konflikt), wird Anna zu Manon und berückt mit Klang und Ausdruckskraft der dunkel und füllig gewordenen Stimme. Ein­e ganze Partie ohne Szene zu durchmessen, scheint ihr ungewohnt zu sein, sie bringt darstellerische Expression durch Andeutung ein. Und weil sie eben nicht nur eine „Netrebko-Show“ bietet, sondern überzeugend ins Stück führt, stört zu Beginn und vor allem im Finale ihr schwarzes Prachtkleid mit endlos ausladendem Glitzer­rock samt üppige­m Diamantschmuck.

Reale Liebespaare in dieser Funktion auf die Bühne zu bringen, ist nicht die best­e Idee. Doch es war Eyvazovs Salzburg-Debüt, und sie, „nervös für ihn“, wie sie im Vorfeld sagte, gab sanft führend ihm wohl Sicherheit. Eyvazov bestand imponierend mit großer, metallischer, höhensicherer Stimme aus dem Pavarotti-Hochdruck-Lager, Feinarbeit steht noch aus. Kniend unter Tränen nahm er die Ovation des Publikums entgegen.

Adäquat besetzt Carlos Chausson als Geronte, Erik Anstine als Oste/Sergente und Armando Pina als Lescaut, stimmlich herausragend Benjamin Bernheims Edmondo. Marco Armiliato leitete mit guter Übersicht und fast zu viel Temperament die Aufführung, was sich (präzise der Wiener Staatsopernchor) beim Münchner Rundfunkorchester in oftmals übersteuerter Lautstärke, Streicherlastigkeit und somit wenig Transparenz niederschlug.