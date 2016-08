Telfs – Su-Sie war schon mit vier ein Genie. Jetzt ist sie 30, wohnt noch bei ihren Eltern und sucht einen Job als Technikerin. Oder Techniker. Für eine Anstellung vergisst Frau auch aufs Gendern. Ihre Disziplin, die in einer Hochbegabung gipfelte, war offenbar auch für die Fisch’ – sonst wäre sie ja nicht im Durchhalteprogramm des JMS (Jobmangelservice) gelandet. Dort will der geschiedene Frauenversteher Alf – angeleitet durch die vom Mann zur Frau umoperierten Ida – starrköpfige Damen in männlich dominierte Unternehmen einschleusen. Beobachtet wird das Täuschungsmanöver von zwei modernen Göttinnen, die auf der Hohen Munde talwärts blicken. In ihr Stück „Die disziplinierte Tirolerin“ hat Christine Frei ganz schön viel Stoff(e) gepackt – am Ende sind’s zu viele für den knapp 90-minütigen Theaterabend, den Regisseurin Veren­a Schopper im Kranewitter Stadl zu ordnen versucht. Doch irgendwann verliert im Handlungs­dschungel auch der disziplinierteste Zuschauer den Faden.

Eingeläutet wird Freis Stück, das eine Koproduktion der Tiroler Volksschauspiele Telfs mit dem Dramatikerfestival ist, von einem munteren G’stanzl, das Jakob Köhle in luftiger Höhe zum Besten gibt – und für Lacher sorgt, weil dabei lustvoll mit Klischees gespielt wird. Im verschachtelten Bühnenbild von Christine Brandi spielt sich dann vor allem Ute Heidorn die Seele aus dem Leib – sie poltert und flirtet, jodelt und mauschelt, tanzt und klettert, dass es eine Freude ist. Heidorns explosive Kraft verleiht dem überladenen Abend die dringend notwendige humorige Leichtigkeit, lässt gleichzeitig aber ihre Bühnenkollegen Elena-Maria Knapp und Markus Koschuh etwas verblassen. Aber drei Vulkane wären wohl auch zwei zu viele gewesen.

Fazit: Musikalisch und schauspielerisch gibt das als „Irreal-Satire“ etikettierte Stück einiges her, die Stoffdichte sorgt jedoch für Unschärfen. (fach)