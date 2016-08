Von Christiane Fasching

Hallein – Der Freispruch der Zuschauer kommt zu früh. Und raubt Prosperos dramatischer Pause die Dramatik. Doch das Premierenpublikum auf der Pernerinsel will mit seinem Beifallssturm partout nicht bis zum versöhnlichen Ende von „Der Sturm“ warten – und so kann Peter Simonischek seinen Schlussmonolog erst zu Ende bringen, als das voreilige Klatschen abklingt. Die Vorschusslorbeeren hat er sich allemal verdient: Der Rekord-„Jedermann“ außer Dienst überzeugt in Deborah Warners Inszenierung von Shakespeares legendärem Spätwerk mit Vielschichtigkeit – den Rachedurst des vom eigenen Bruder gestürzten Herrschers nimmt man ihm genauso ab, wie die in Vergebung mündende Einsicht eines altersmilden Gelehrten mit Zauberkraft.

Geist- und geisterreich ist auch Warners nunmehr vierte Annäherung an das Gesamtkunstwerk, mit dem die Salzburger Festspiele an Shakespeares 400. Todestag erinnern. Die Britin baut dabei auf die Wortgewalt des Dichterfürsten, ihre dreistündige Umsetzung basiert auf der klassischen Schlegel-Übersetzung, an der kaum herumgedoktert wird. Die Gegenwart taucht in Requisiten auf: Das von Prosperos magischer Hand zum Untergang gebrachte Schiff spült die Verräter des entmachteten Herzogs von Mailand auf dessen Inselrefugium an – in Rettungswesten gewandet suchen da Neapels König Alonso (Branko Samarovski) und Prosperos machtgeiler Bruder Antonio (Daniel Friedrich) gemeinsam mit den restlichen Gestrandeten Zuflucht und Sicherheit. Warner belässt es bei dieser dezenten Anspielung auf die Flüchtlingstragödien unserer Zeit. Auch in den Videosequenzen flackern keine aktuellen News-Bilder auf, hier tosen die Wellen, wird der Himmel von Blitzen geteilt und bekommen Prosperos buchstäblich weltfremde Tochter Miranda (Sara Tamburini) und ihr Herzblatt, der ansehnliche Königssohn Ferdinand (Maximilian Pulst), märchenhaft-träumerische Perspektiven ihrer gemeinsamen Zukunft aufgetischt. Ein blumiger Kitsch-Moment, der Farbe in die karge Insellandschaft (Bühne und Kostüme: Christof Hetzer) bringt, die an einen unaufgeräumten Campingplatz mit feurigen Fallen erinnert. An diesem Unort ist – der in einen Zaubermantel aus Plastikplanen gehüllte – Prospero der König. Ihm Untertan ist der nach Freiheit gierende Luftgeist Ariel, den Dickie Beau zweisprachig und vielstimmig zum Leben erweckt: Der Playback-Performer, der laut T-Shirt-Botschaft „invisible“ ist und deshalb sichtbar walten kann, bewegt entrückt die Lippen – die Stimmen, die aus seinem Mund dringen, haben Peter Simonischek, Fiona Shaw und Angela Winkler auf Band gesprochen. Die Idee, den Luftgeist lustvoll mit der Sprache spielen zu lassen, ist spannend. Die Verwendung von Übertiteln sinnvoll – so manches Shakespeare’sche Wort geht auf der weitläufigen Bühne nämlich verloren.

Der Hauptgewinn des Abends wiederum ist Jens Harzer, der mit furioser Kraft den als Insel-Trottel abgestempelten Sklaven Caliban verkörpert. Er ist Ungeheuer und Schoßhündchen in einem, giert vordergründig nach Macht und hintergründig nach Liebe, hechtet anfänglich nackt und am Ende blutig über die Bühne, die er mit einprägsamer Manie ausfüllt. Ob sich hier der neue „Jedermann“ vorstellig macht? Domplatz-Erfahrungen hätte Harzer ja – an der Seite von Peter Simonischek war er von 2002 bis 2004 als Tod zu sehen.

Matthias Bundschuh und Matthias Redlhammer sorgen indes als Schmähbruder Trinculo und durstiger Kellner Stephano für die raren humorigen Momente der Shakespeare-Verneigung, die streckenweise auch ihre Längen hat. Der Schlussapplaus ist trotzdem groß. Nur etwas falsch getimt.