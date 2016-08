London – Tickets für das neue Harry-Potter-Theaterstück in London werden im Internet bereits für mehr als 700 Euro angeboten. Fans reagierten am Freitag mit Wut und Empörung. „Ihr seid niederträchtiger Abschaum“, schrieb einer auf Twitter. Ein anderer forderte: „Zaubererwelt vereine dich. Lass uns den bösen und faulen Seelen entgegentreten, die ihre Karten auf E-Bay verkaufen. Zauberstäbe raus!“

Auch die Verantwortlichen der Show wollen gegensteuern. Wer Tickets auf inoffiziellen Wegen erstehe, dem werde der Eintritt verwehrt, drohte eine Sprecherin. Am Donnerstag waren nochmals 250.000 Extratickets für Aufführungen im Londoner Palace Theatre bis Dezember 2017 online angeboten worden. Sie kosteten zwischen 17 und 80 Euro. Der Ansturm war riesig, es kam zu stundenlangen Wartezeiten.

In Russland hat das Potter-Stück indes andere Probleme. Behörden überprüfen nach Angaben von Buchhändlern den neuesten Teil der Saga auf extremistische Inhalte. Der Zoll habe die Einfuhr des Theaterstücks „Harry Potter and the Cursed Child“ gestoppt, der Bestseller dürfte erst im September in Russland landen. (APA, dpa)