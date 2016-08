Wien - Wer mit Zauberlehrling Harry Potter ein Bühnenerlebnis haben möchte, kann derzeit nach London zum neuen Theaterstück von J.K. Rowling fliegen, oder er wartet bis zum 26. Februar 2017. Dann kommt der Kinostreifen „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in deutscher Fassung mit dem Radiosymphonieorchester Pilsen als Livebegleitung samt John Williams‘ Partitur in die Wiener Stadthalle.

In den nächsten Jahren soll die komplette Filmsaga mit Liveorchester im Rahmen der weltweiten Konzerttournee des Formats in der Stadthalle zu sehen sein. Der Kartenvorverkauf startet am 19. August. (APA)