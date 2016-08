Von Hubert Daum

Nassereith – Das 18-köpfige Laienensemble der Nassereither Franz-Kranewitter-Bühne rund um den in die irdische Teufelsbraut Lisi verliebten Höllenbaron, seinen Diener Stoffel und seine Mutter Satania schwebt zurzeit im Theaterhimmel. „Alle Vorstellungen der ,Teufelsbraut‘ waren so gut wie ausverkauft, die Resonanz der Theaterbesucher ist unglaublich“, schwärmt Debora Carrer vom Theatermanagement.

Nach dem fulminanten Erfolg des „Jedermann“ im letzten Jahr hat Regisseurin Lydia Thurner mit der Stückauswahl auch heuer wieder ein goldenes Händchen bewiesen: Zum 40-Jahr-Bühnenjubiläum entschied man sich für die Komödie „Die Teufelsbraut“ des Nassereither Dramatikers Franz Kranewitter, gleichzeitig auch Namensgeber der Laienbühne. Rund 200 Besucher bei jeder der bisherigen neun Vorstellungen ergötzten sich an der gesellschaftskritischen Komödie. Am kommenden Freitag und Sonntag stehen sogar zwei Zusatzvorstellungen auf dem Programm, beide ebenfalls bereits ausverkauft.

Eine Chance gibt’s allerdings noch und die sogar mit Mehrwert: Am kommenden Samstag, 13. August, geht die (längst geplante) Benefizvorstellung für den Kiwanis-Club Landeck-Imst über die Bühne. Und weil noch Plätze frei sind, sind ab sofort noch Karten auf dem „normalen“ Weg, also über die Website www.kranewitterbuehne.at, erhältlich. Carrer: „Die Karte kostet 20 Euro, dazu gibt’s auch noch eine Karte für das FMZ-Kino. Der gesamte Erlös geht an den Kiwanis-Club“.

Der Kiwanis-Club Imst-Landeck hilft in Not geratenen Kindern und Familien in der Region. So wurden im vergangenen Jahr 27.000 Euro für Bedürftige gespendet.