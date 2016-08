Innsbruck – Nur wenige Tage vor der Premiere muss Mezzosopranistin Vesselina Kasarova kurzfristig ihre Auftritte bei der Festwochen-Oper „Il matrimonio segreto“ absagen, wie die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik am Dienstag mitteilten. Die Sängerin, die für die Rolle der Fidalma in der diesjährigen Produktion der Innsbrucker Festwochen besetzt war, bedaure ihren Ausfall sehr. Grund sei eine Verletzung, die sie sich zugezogen habe, als zwei Unbekannte versucht hätten, ihre Handtasche zu entwenden, wie es in dem Schreiben hieß.

Nähere Angaben zu Ort und Zeit wurden nicht gemacht, „in Absprache“ mit Kasarova, wie es auf Nachfrage hieß, der Klassik-Star wolle „über den Verletzungshergang keine weiteren Auskünfte geben“.

Loriana Castellano wird nun die Rolle der Fidalma übernehmen. Die italienische Mezzosopranistin, die diese Rolle bereits mehrmals gesungen hat, ist für Intendant Alessandro De Marchi ein „absoluter Glücksfall“. Castellano sei bereits in den Probenbetrieb eingestiegen und sei eine ausgezeichnete Ergänzung für das Sänger-Ensemble. Die Italienerin habe in jungen Jahren als Gewinnerin zahlreicher renommierter Gesangswettbewerbe auf ihre Stimme aufmerksam machen können, mittlerweile habe sie an großen Häusern von Monte Carlo bis zum Theater an der Wien überzeugen können, erklärten die Festwochen. Die Opernkomödie „Il matrimonio segreto“ wird am 12., 14. und 16. August im Rahmen der 40. Innsbrucker Festwochen der Alten Musik aufgeführt. (TT)