Von Ursula Strohal

Salzburg – Es gibt viel zu schauen, einiges zu denken, manches zu assoziieren und wenig zu fühlen. Reinhard von der Thannen ist bei seiner „Faust“-Produktion im Großen Salzburger Festspielhaus mit der Riesenbühne, dem Riesenchor, mit Kostümen und Requisiten beschäftigt. Die Walpurgisnacht hat er gestrichen, eine im Programmbuch dargelegte psychologische Konstellation der Personen ist in seiner Regie nur marginal kenntlich. Im Gegenteil: Die Personen verkleinern, entrücken im übermächtigen Umfeld, das Bühnenbild verschluckt Akustik.

Wenn die Emotionsträger weggedrückt werden – es kann bei Thannen ja nicht um kleinbürgerlichen Gefühlssumpf gehen –, greift das auch Gounods Musik an, da hat es Goethes Gretchen schwer. Die Wiener Philharmoniker im Graben entziehen sich am ehesten, da wachsen feine Melodielinien, setzen sich kraftvolle Märsche durch, da blüht die Soloklarinette und wird Mephistopheles gerne ironisiert. Nur phasenweise allerdings, denn der Salzburg-Debütant am Pult, Alejo Pérez, ist dem Angriff der Szene nicht immer gewachsen. Die intimsten und heftigsten Momente gelingen ihm dank der Musiker am besten, doch zu oft bleibt er unverbindlich, unentschlossen in den Tempi.

Piotr Beczalas in jeder tenoralen Lage und der nötigen Phrasierung untadeliger Faust übertrifft vokal seinen darstellerischen Einsatz, doch wird ihm da auch wenig abverlangt. Überraschend der französische Schmelz im finalen Gefängnisakt. Ildar Abdrazakovs Mephistopheles kommt als Dandy, erfüllt den Comique-Anteil in Gounods Oper und taucht unter, wenn er an Marguerite gescheitert ist, er zeigt ein paar Drohgesten und seinen vollen Bass ohne dämonische Tiefe. Auffallend der schöne Bariton des feige von hinten erstochenen Valentin von Alexey Markov. Maria Agresta wirkt als Marguerite, als ob sie in der Rolle nicht ganz zu Hause wäre, die Juwelenarie bringt sie nicht wirklich zum Jubeln, aber im Gefängnis, frei von allem Irdischen, wächst sie stimmlich. Marie-Ange Todorovitch entflammt als Marthe Schwerdtlein mit samtigem Mezzo, einen jungen, schönen Sopran hat Tara Erraughts liebender Siébel.

„Rien – Nichts“ ist das erste Wort des betagten Faust, den Mephistopheles aus seinem schwarzen Overall mit weißer Halskrause schälen lässt, den alten Narren, an Leben und Wissenschaft gescheitert, nur noch an jungem Blut interessiert. Der Teufel schenkt ihm zu hohem Preis die Begierde zurück, holt ihn in eine weiße Welt, die sich bunt ausleuchten lässt (Franck Evin). Ein rundes Auge im Kern von Ellipsen, dem Logo des heimischen Rundfunks ähnlich, ist durch eine Brücke begehbar, daneben scheint die alte Welt des Doktor Faustus durch gotische Gassen angedeutet. Die Bühnenmitte prägt ein leuchtender, versenkbarer Kreis. Haus und Kirche entstammen einer Kinderzeichnung des Regisseur-Ausstatters, der als surreale Markenzeichen auch Bilder vom Himmel schickt, für die Soldateska ein Gerippe, das noch immer das Marschieren lehrt und für Liebeswankelmut die Margarite.

Der Chor, eine Masse in hautfarbenen Overalls, clownesk geschminkt, von Giorgio Madia choreographiert, dominiert als vielgestaltiger, spannendster Aspekt der Inszenierung die Szene von Revueansätzen bis hin zum himmlischen „gerettet“ für Marguerites Seele, das hier aus den geschminkten Mündern kommt.

Folgerichtig im nihilistischen Ansatz scheint zuletzt das Anfangswort in Leuchtschrift wieder auf: Rien – Nichts.