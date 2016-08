Von Ursula Strohal

Innsbruck – „Verzeihen Sie, es kommt mir so vor, als wollten Sie ein wenig Komödie spielen“, sagt Graf Robinson zu den Damen. Keine Rede, dass Alessandro De Marchi ein wenig Komödie spielen möchte: Zum 40-Jahr-Jubiläum der Festwochen der Alten Musik will er es süffig, unterhaltend. Für das seit 1792 gern aufgeführte Melodramma giocoso „Il matrimonio segreto“ von Domenico Cimarosa holte er das Regie- und Ausstattungsduo Renaud Doucet und André Barbé, das nach dem klingenden Gekeife und Gegacker der handelnden Personen entschied, Tante Fidalma wörtlich zu nehmen: „Ihr führt euch auf wie im Hühnerstall.“ Barbé entwarf den Stall als alten Holzstich in Schwarz-Weiß, mit Strohhaufen, einem aus der Hühnerperspektive riesigen Sessel, mit Büchern zum Beklettern eines Verschlags, den Carolina und Paolino vereinnahmt haben, weil sie es sind, die „Die heimliche Ehe“ geschlossen haben.

Selbstverständlich können den Stall eines reichen Kaufmanns, der mit seiner angereiften Schwester lebt und die beiden Töchter möglichst adelig an den Mann bringen will, nicht nur ein paar Landhennen bevölkern. Da ist das entzückende Seidenhuhn Carolina, Ausgangspunkt aller Verwicklungen, verheiratet mit dem jungen, zartbesaiteten Hahn Paolino. Weiters die Schwester/Rebhuhn Elisetta, die Tante/Perlhuhn Fidalma, der alte Gockel Geronimo/ Herr im Haus und Papa, die Dienerschaft der akrobatischen Tauben und schließlich der schottische gräfliche Fasan Robinson. Damit das Tantchen nicht leer ausgeht, bekommt sie des Grafen Truthahn-Diener. Die Kostüme sind mit barockem, galantem Touch bis ins Gefieder nachgezeichnet, zarte Damenbeinchen stecken in geringelten Strümpfen und so will auch Regisseur Doucet nicht nur das Geflügel durch den Stall flattern lassen, wie es die feinen Leute in den Salons taten und tun, sondern auch diffiziler seines Amtes walten: Er kann neben aller Blödelei und menschlichen Parallele, außer der feinen Übereinstimmung in der Gestelztheit von Geflügel und barockem Affekt samt Übersetzung ins Heute auch das Festwochen-Motto „TragiCommedia“ einbringen: Wenn aus der Turbulenz Seelenschmerz wird, ist die Geflügel-Komik vergessen. Ralph Kopp markiert die Gefühlslagen mit kontrastreicher Lichtregie. Die Balance zwischen schwereloser Commedia und Momenten emotionaler Beseelung gründet in der Musik, deren Wurzeln Alessandro De Marchi im Barock, in Klassik-Usancen und in Nachbarschaft zu Mozart und Rossini freilegt. Der historische Ansatz tut der Oper gut, bringt ans Licht, was die Academia Montis Regalis (mit Tiroler Beteiligung) an Humor, Anspielung und feiner Empfindung offenlegt. Pointiert Mariangiola Martello am Cembalo. Wenn entgegen dem leichtfüßigen Beginn und dem temperamentvollen bis emotionalen zweiten Akt im ersten Akt Längen und Langsamkeit spürbar werden, ist das De Marchis Praxis geschuldet, Werke möglichst original und ohne publikumswirksame Eingriffe zu präsentieren. Gesungen wird fabelhaft: Giulia Semenzato (Carolina) ist virtuos, Klara Ek (Elisetta) von sensibler Stimmschönheit, Loriana Castellanos Mezzosopran von fülligem Wohllaut. Jésus Álvarez (Paolino) hat passenderweise einen nicht durchwegs belastbaren Tenor, großartig in ihrer Commedia-Souveränität die prominenten Buffo-Spezialisten Renato Girolami und Donato Di Stefano.