Innsbruck – In die längst vergangenen Zeiten der Renaissance wurden gestern die Besucher des 22. Ambraser Schlossfestes entführt. Alljährlich findet dieses Fest für Jung und Alt im Rahmen des Innsbrucker Kultursommers statt. Bei nahezu perfektem Feierwetter gab es sowohl im weitläufigen Schlosspark als auch in Teilen des Schlosses selbst vieles zu bestaunen. Als altbekanntes Highlight entpuppten sich wieder die Fahnenschwinger und die Kostümschau. Aber auch die „Three Monkeys“ der Zirkusschule Berlin wussten mit ihrem Auftritt zu begeistern. Exotisch muteten auch der Ambraser Elefant sowie das Rhinozeros an. Tausende verfolgten das Spektakel. (TT)