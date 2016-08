Salzburg – Die Abschiedspremiere seines Vorgängers Sven-Eric Berchtolf hat sich Markus Hinterhäuser, ab dem kommenden Jahr Intendant der Salzburger Festspiele, am Sonntagabend nicht entgehen lassen – und zum Schluss auch brav applaudiert. Hinter den Kulissen bastelt der 58-Jährige derzeit intensiv am Festspielprogramm 2017. Wie die Salzburger Nachrichten in Erfahrung brachten, will Hinterhäuser Salzburg zum „Epizentrum des Besonderen“ machen – und strebt dabei die Verbindung von Musiktheater und bildender Kunst an: Die iranische Fotokünstlerin Shirin Neshat soll Verdis „Aida“ in Szene setzen. Für die Titelrolle ist Anna Netrebko vorgesehen. Der südafrikanische Künstler und Hinterhäuser-Intimus William Kentridge wird Alban Bergs „Wozzeck“ inszenieren. Weiters: US-Regisseur Peter Sellars soll mit Mozarts „La clemenza di Tito“ an die Salzach zurückkehren und Andreas Kriegenburg dürfte Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“ auf die Bühne bringen. Am Pult: voraussichtlich Mariss Jansons. Franz Welser-Möst hingegen wird sich mit Aribert Reimanns „Lear“ Zeitgenössischem widmen.

In der Schauspielsparte ist nur bekannt, dass die „Jedermann“-Inszenierung von Julian Crouch und Brian Mertens in eine weitere Runde geht. Allerdings runderneuert. Dass „Jedermann“ Cornelius Obonya ausscheidet, ist bekannt. Nun sickerte durch, dass die neue Schauspielchefin Bettina Hering bislang nur Peter Lohmeyer und Johannes Silberschneider Angebote für 2017 gemacht haben soll. Als neuer „Jedermann“ ist angeblich Tobias Moretti im Gespräch. Moretti war heuer mit einer Thomas-Bernhard-Lesung bei den Festspielen zu Gast. (TT)