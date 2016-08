Von Joachim Leitner

Salzburg – Das Notlicht blieb an. Aber es wurde überstrahlt. Vom gleißenden Bühnenlicht, das mit allem, was Watt und Volt hergeben, ins Parkett blendet. Bis die Zuschauer die Augen schließen – und es zu dem kommt, was Thomas Bernhard vorschreibt: „Die Bühne ist vollkommen finster.“ Am „vollkommen“ scheiterte einst, vor 44 Jahren, die Salzburger Uraufführung von „Der Ignorant und der Wahnsinnige“: Brandschutz verlangt nach sichtbaren Notausgängen, daran konnte selbst der damalige Regisseur Claus Peymann, der den Salzburger Festspielsommer zuvor „schicken Scheiß“ schimpfte, nichts ändern. Das Licht blieb an. Zu Reprisen der Inszenierung, in der Bruno Ganz als Doktor eine vielgefeierte Jahrhundert-Perfomance lieferte, kam es nicht mehr.

Jetzt also, vier Jahrzehnte nach dem „Notlicht“-Skandal, flutet Regie-Routinier Gerd Heinz an selber Stelle, dem Salzburger Landestheater, das Schlussbild mit Licht. Beinahe könnte man von einem, dem einzig nennenswerten Regieeinfall des Abends sprechen. Und der funktioniert tatsächlich: Bernhards Stück – das im Grunde vom Nichts handelt und viel vom Spannungsfeld von Kunst und Künstlichkeit, Leben und Tod, schönem Schein und Scheitern anschaulich macht – ist eine dunkle Umkehrung von Mozarts, dem aufklärerischen Optimismus verpflichteter, „Zauberflöte“. Heinz’ illuminierter Kunstgriff spitzt diese Stoßrichtung der Vorlage zu: Wir blenden Euch so lange, bis Euch schwarz vor Augen wird. Soviel gewagten Hintersinn sucht man in dem, was sich die gut zweieinhalb Stunden davor abspielt, freilich vergebens: Dieser „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ ist adrett herausgeputztes, letztlich risikolos vorhersehbar in Szene gesetztes Konversationsdrama. Eher Theatermuseum als Klassikerbelebung. Der radikale, herausfordernde, ja verstörende Kern des bernhardschen Welttheaters geistert hier nur in Spurenelementen durch den von Martin Zehetgruber eingerichteten Bühnenraum. Alles Drastische, egal ob medizinischer oder philosophischer Natur, vermag nur eines: Gags liefern. Ignorant und Wahnsinniger, so scheint es, sind auf ein einziges Ziel hin getrimmt: Es gilt, Sven-Eric Berchtolfs Abschied aus Salzburg zu zelebrieren. Der scheidende Interims-Intendant der Festspiele gibt den Doktor, bewältigte den vom Autor als Sprechoper getakteten Monumental-Monolog eines in den Wahnsinn taumelnden Weltverstehers mit vom Premierenpublikum begeistert akklamierter Bravour. Fraglos: Eine feine Studie. Aber, vergleichbar dem Thema, von dem der Herr Doktor spricht – es geht um die Feinheiten des Pathologenhandwerks – bleibt alles leblos, präpariert und ausgestellt. Ein Virtuose auf Autopilot. Dem Maschinen- und Puppentheater, über das er mitunter sinniert, nicht unähnlich.

Um seine Mitspieler ziemlich blass bleiben zu lassen, reicht das. Der Königin der Nacht (Annett Renneberg) mag man die Überdrüssigkeit nach aufzehrender Bühnenkarriere – 222-mal musste sie in der „Zauberflöte“ „Der Hölle Rache“ schmettern – kaum abnehmen: Ein verhaltensauffälliges It-Girl vielleicht, aber als langsam vergehende Diva eine Fehlbesetzung. Ihr Vater (Christian Grashof) darf zwar als trunksüchtiger Stichwortgeber ordentlich chargieren, greif-, geschweige denn begreifbar, wird auch seine Figur aber nicht.