Von Jasmin Hamerl

Innsbruck – Es waren An­rainerproteste, die den eigentlichen Grundstein für das Innsbrucker Straßentheater legten. Ein Festival im Innenhof des Stadtturmes sollte es ursprünglich werden. Wegen befürchteter Lärmbelästigung gingen die Bewohner aber auf die Barrikaden. Und so entstand die Idee des mobilen Theaters, erinnert sich der frühere Leiter, Schauspieler Günter Lieder, im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Gemeinsam mit seinem Schauspielerkollegen Günter Rainer gründet­e er das Straßen­theater. Der Startschuss fiel 1982 mit dem Volksstück „Advokat Patelin“.

Nach über drei Jahrzehnten ist das Straßentheater in diesem Jahr überraschend aus dem städtischen Kulturangebot verschwunden. „Aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen haben wir beschlossen, heuer kein Straßentheater durchzuführen“, wie die Leiterin der Magistratsabteilung Kultur, Birgit Neu, auf Nachfrage erklärt. Es sei zugunsten anderer Projekte wie „Innsbruck liest youth“, „Innsbruck singt“ oder „Innsbruck-Lied“ in diesem Sommer nicht ins Programm genommen worden. Gleichzeitig betont Neu, dass die Landeshauptstadt über eine sehr lebendige und erfolgreiche freie Theaterszene verfüge, die eine Vielzahl an Produktionen über das Jahr verteilt anbiete.

Spätestens im Oktober soll entschieden werden, ob bzw. wie es mit dem Straßentheater weitergehen wird. Bürgermeisterin Christine Oppitz-­Plörer als zuständige Kulturreferentin will sich jedenfalls noch nicht festlegen. „Es kommt immer wieder etwa­s Neues, wir werden uns das anschauen.“

Erstaunt über die plötzlich­e Lücke im Kulturkalender ist Lieder, der selbst 17 Jahr­e beim Straßentheater mitwirkt­e. „Ich fände es sehr, sehr schade, wenn das jetzt aufhören würde.“ Das Straßen­theater sei von den Leuten immer „wunderbar angenommen“ worden. Neben einem treuen Publikum und Touristen habe es auch neue Zuschauer ins Theater gebracht, verdeutlicht er.

1000 bis 1200 Zuseher besuchten laut Kulturamt jährlich die ungefähr 14 immer kostenlos angebotenen Aufführungen in den verschiedenen Stadtteilen. Dafür stand zuletzt ein Jahresbudget von rund 15.000 Euro zur Verfügung. Die Stücke wurden stets von unterschiedlichen Ensembles bzw. Theatervereinen auf die Bühne gebracht. Ob der Theaterwagen auch künftig durch die Stadt tourt, wird sich zeigen.