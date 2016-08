Von Ursula Strohal

Innsbruck – Unvergessen sind die Konzerte des Cembalisten Alan Curtis, als aus der Innsbrucker Renaissance der Alten Musik noch kein Festival herausgewachsen war: Wie er deutsche, italienische, französische Musik spielte, neu im Zugang, in der Artikulation, in der Umsetzung nicht zuletzt seiner aktuellen aufführungspraktischen Forschungen. Er faszinierte ungemein am Instrument, verehrt als grundmusikalischer Praktiker wie als Musikwissenschafter auch in seinen Kursen bei der Innsbrucker Sommerakademie. Auch mit Vokalmusik bewies der liebenswürdige, humorvolle Amerikaner seinen weiten Horizont.

1976 war er beim ersten Festwochenkonzert dabei, 1980 leitete er mit Monteverdis „L’incoronazione di Poppea“ die erste szenische Festwochen-Oper im Landestheater. Es folgten neben anderen Werken „Il Tito“ und „Semiramide“ von Antonio Cesti, dem italienischen Franziskaner, Sänger und Opernkomponisten, der Mitte des 17. Jahrhunderts Hofkapellmeister in Innsbruck war und hier mehrere Opern schrieb.

Später wurde es im Innsbrucker Festwochen-Umfeld ruhi­g um Alan Curtis, bis er 2011 als Jury-Mitglied des Cesti-­Wettbewerbs zurückkehrte. Und dann die Sensation: Die italienischen Musikwissenschafter Nicola Michelassi und Salomé Vuelta García beschäftigten sich näher mit einem handschriftlichen Journal, das Aufzeichnungen aus einer der florentinischen Akademien enthält, in denen sich im 16. Jahrhundert die Oper entwickeln konnte. Von einem dieser Werke, „Le nozze in sogno“, war der florentinische Dramatiker Pietro Susini als Librettist bekannt, nicht aber der Verfasser der Musik. Eine Anmerkung in dem Journal gab nun den Komponisten preis: „Abbé Cesti“! Der Auftrag aus Florenz hatte ihn 1665 in Wien erreicht, man hielt ihn für den damals besten Opernkomponisten. Der erfolgreichen Uraufführung am 6. Mai folgten fünf weitere Vorstellungen.

Alan Curtis erfuhr von dem spektakulären Fund und schlug die Oper – mit ihm der bekannte italienische Regisseur Alessio Pizzech – für Innsbruck vor. Das Projekt fügt sich hervorragend in die Festwochen-Schiene BAROCK­OPER JUNG ein, denn der Innsbrucker Gesangswettbewerb für Barockoper läuft ja unter Cesti­s Namen. Dort werden als Pflichtstücke Ausschnitte aus jener Oper angesetzt, die von Preisträgern und Finalisten im nächsten Jahr aufgeführt wird. Curtis richtete für den Wettbewerb 2015 „Le nozze in sogno“ ein, ist aber kurz davor, im Juli 2015, unerwartet in Florenz gestorben.

Die Aufführung von „Le nozze in sogno“, die morgen Freitag im Innenhof der Theologischen Fakultät Premiere hat, ist Curtis’ Andenken gewidmet. Regisseur Alessio Pizzech adaptierte das Stück für diese Aufführung, die als Koproduktion mit dem Mozarteum Salzburg und in Zusammenarbeit mit dem toskanischen Teatro di Buti gezeigt wird, Davide Amadei stattete es aus. Prominenter musikalischer Leiter ist Enrico Onofri, er dirigiert ein Instrumental­ensemble aus Studierenden und Absolventen des Salzburger Mozarteum-Barockorchesters, das hier allerdings unter dem Namen Ensemble Innsbruck Barock fungiert.