Von Ursula Strohal

Innsbruck – Das Orchester besteigt den Kahn namens „Alan“, er soll die Aufführung der wiederentdeckten Cesti-Oper „Le nozze in sogno“ tragen. Eine sinnige Geste in memoriam Alan Curtis, der die heurige Festwochen-Entdeckung einstudieren wollte. Der Premierenerfolg hätte ihn gefreut.

Eine unbekannte Oper von Cesti ist eine Sensation. Ob man ihn Pietro nennt, wie er getauft wurde, oder Antonio, wie er als Franziskaner hieß – später von den Gelübden entbunden –, er bleibt der wunderbar begabte Musiker der frühen venezianischen Oper in der Nachfolge Monteverdis.

Innsbruck ist bekanntlich mit Cesti durch sein Wirken am Hof verbunden, in unserer Zeit durch Aufführungen seiner Opern, und so erscheint diese „Hochzeit im Traum“ in vielem vertraut. Da ist die melancholische, bewegende Schönheit vieler Arien, der zauberhafte Lyrismus, die Natürlichkeit, die über allem liegt, weil Cesti von Menschen singt. Harmonische Ansätze Monteverdis werden weitergeführt, die Amme aber hat sich von einer Geheimnisträgerin zu einer komischen Figur gewandelt. In den heiratswütigen Alten blitzt die Commedia dell’arte auf, es ist die Cesti-typische Abwechslung zwischen ernsten und komischen Szenen, sein unvergleichlicher Herzenston der Tragicommedia, der in den besten Rollen, besten Darstellern durch die Zeiten lebt: der Hauch des Tragischen im Komischen, des Komischen im Tragischen.

Alessio Pizzech hat, dem Innenhof der Theologischen Fakultät ausgeliefert, keine technischen Möglichkeiten, aber die erforderliche Fantasie und den Hintergrund zu diesem Zeitstück, das er aus dessen eigenen Bedingungen heraus gestaltet. Er scheut die Blödelei nicht und lässt Tristesse aufblühen, spiegelt jugendliche Naivität und das Debakel unangemessenen Begehrens, die Verwirrtheit, wenn Diener immer klüger sind als ihre Herren und Liebende im eigenen Labyrinth sich verfangen. Zu jeder Zeit braucht das Publikum sein Futter: Der „Nozze“-Librettist Pietro Susini unterhielt die florentinischen Gebildeten mit literarischen Zitaten, Pizzech spielt eröffnend mit Flammiros Transvestitenauftritt. Dann hat er eine Fülle köstlicher Einfälle, einfache, wirksame Theatralik, wie sie dieser Ort braucht. Die Dämmerung erlaubt zunehmend Lichtspiele, in denen Davide Amadeis fröhliche Kostüme noch bunter werden. Als Bühnenbild hat er Import-Export-Kisten ausgebaut, in denen sich großbürgerlich wohnen und dazwischen durch Gassen laufen lässt.

Wenn das Stück im Traum und in seiner zeitgebundenen Lust an Übertheatralik über sich hinauswächst, tauchen seltsame Gestalten auf, schließlich auch Neptun, Hai, Hummer und Oktopus, singen wundersame Ensembles und bereiten dem Zauber ein Ende. Das Stück spielt in Livorno – dort, wo Regisseur Pizzeck geboren ist.

Souverän wie der Regisseur geht Dirigent Erico Onofri mit Gattung, Zeitgebundenheit und Möglichkeiten des Stückes um. Die Sänger bringen durchwegs Qualität, Stimmschönheit und gute Laune in das Verwirrspiel zweier Paare: Rodrigo Sosa Dal Pozzo, Arianna Vendittelli, Yulia Sokolik, Francisco Fernéndez-Rueda, Bradley Smith, Ludwig Obst, Konstantin Derri, Rocco Cavalluzzi und Jeffrey Francis. Das Orchester, das sich Ensemble Innsbruck Barock nennt, aber aus dem Salzburger Mozarteum stammt, war gestalterisch nur phasenweise auf der Höhe der Vokalisten, am Alan-Kahn konnten die Unruhen in Violine, Theorbe u. a. nicht liegen (gut: Cembalo, Bläser).