Von Ivona Jelcic

Alpbach – Sollen die Spieler mit den meisten Punkten etwas von ihrem Guthaben an die schlechter gereihten Teams abgeben? Oder würde ein solches Ansinnen gar einen „Roxit“ (Ausstieg Team Rot) provozieren? Dem Spielverlauf wäre das vielleicht weniger zuträglich, also behält erst einmal jeder das Seine. Andere Entscheidungen werden mittels Armdrücken getroffen. Das Leben ist ein Spiel. Europa auch? Und wenn ja, welches? Eines der Kräfte und Mächte? Der Vernunft? Der Solidarität?

Damit kein Missverständnis aufkommt: Solche Fragen werden hier mitnichten gestellt. Sie apern aber im besten Falle aus, wenn Rimini Protokoll seinen „Hausbesuch Europa“ abstattet. Das schweizerisch-deutsche Theaterkollektiv hat auf seinem Weg zur Erweiterung des Theaterbegriffs schon manche Abzweigung ins Private, in die Kluft zwischen Kollektiv und Individuum oder in den öffentlichen Raum genommen. Auch waghalsige Unternehmungen wie die Zerlegung des Mythos von Hitlers „Mein Kampf“ auf der Theaterbühne gehören zum Rimini-Repertoire. Die Vermischung von Bühne und Wirklichkeit gehört zum Konzept, dafür werden durchdachte Formate entworfen, Laien-Schauspieler auf die Bühne gebeten, die Menschen hinter Statistiken hervorgeholt („100 % Stadt“).

„Hausbesuch Europa“ ist, so seine Macher, „eine Aufführung, die sich im Handgepäck transportieren lässt“. Was auch daran liegt, dass es kaum Personal braucht – das wird vom Publikum gestellt. Die Produktion war bereits in zahlreichen europäischen Städten zu Gast, jetzt ist Rimini Protokoll zum ersten Mal in Tirol zugange: Der „Hausbesuch Europa“ findet dieser Tage im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach in verschiedenen Haushalten ebendort statt. Dieses Prinzip des Eindringens in den privaten Raum macht dieses Dokumentationstheater zum recht intimen Unterfangen mit rund 15 Beteiligten je „Aufführung“.

Der in Alpbach lebende Autor Robert Prosser ist der erste Gastgeber. Auf seinem Küchentisch liegt ein Europa-Tischtuch, auf dem jeder Teilnehmer drei Herzens- oder sonstwie persönlich relevante Orte markieren soll. Dann wird eine Apparatur angeworfen, die einer Registrierkassa gleich auf Knopfdruck Bons mit Handlungsanweisungen ausspuckt: Es soll gemeinsam geschwiegen, das Geld in den Börserln der Teilnehmer gezählt (es befinden sich satte 1426 Euro auf dem Tisch), ein Kuchen in den Ofen geschoben werden.

Unter Anleitung von Spielleiter Anton Rose wird hier die europäische Idee als Gesellschaftsspiel durchdekliniert. Das Raffinierte daran: Von zunächst scheinbar privaten Fragen klettert man Level für Level wie nebenbei in immer größere Zusammenhänge, die – Achtung Datenkrake! – am Ende in eine Spielstatistik einfließen, die Rimini Protokoll unter www.homevisiteurope.org veröffentlicht.

Das kann dann zum Beispiel so aussehen: 38 Prozent würden ein politisches Ziel mit Gewalt durchsetzen, nur 17 Prozent sind für den Ausschluss des Teams mit den meisten Punkten. Wenig überraschend landet man beim „Hausbesuch Europa“ letztlich auch bei Verteilungsfragen. Die Spieler mit den meisten Punkten erhalten die größten Stücke des inzwischen fertig gebackenen Europa-Kuchens, die mit den wenigsten die kleinsten.