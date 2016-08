Wien – „Der Tolerator“ heißt Thomas Maurers aktuelles Kabarett – es ist, so die Jury des Österreichischen Kabarettpreises, ein „brisantes, herausragendes Programm“, in dem Maurer „wie kein anderer in dieser Saison die brennenden Themen unserer Gesellschaft mit satirischer Scharfsinnigkeit behandelt“ habe.

Thomas Maurer darf sich somit über den diesjährigen Österreichischen Kabarettpreis freuen. Die mit 3333,33 Euro dotierte Auszeichnung wird ihm am 8. November in der Wiener Urania überreicht. Neben Maurer werden Lisa Eckhart mit dem Förderpreis sowie Hosea Ratschiller und RaDeschnig mit dem Programmpreis bedacht, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde. Auch die beiden Förderpreise sind mit je 3333,33 Euro dotiert.

Noch zu bestimmen ist der Empfänger des neuen, undotierten Publikumspreises: Ab sofort kann online unter www.kabarettpreis.at für einen Favoriten votiert werden, wobei neun heimische TV-Formate bis 23. Oktober zur Auswahl stehen – darunter „Bist du deppert!“ (Puls 4), die „Science Busters“ (ORF) oder „Zum Brüller“ (Servus TV). (APA, TT)