Von Ivona Jelcic

Bregenz – Als Papst Urban II. im Jahre 1095 auf der Synode zu Clermont in einer dramatischen Rede zum ersten Kreuzzug aufrief, versprach er denen, die dem Ruf folgen würden, totalen Sündenerlass, also den direkten Weg ins Paradies. Das klingt im Hinblick auf heutige Kämpfer im Namen der Religion erschreckend vertraut. Aber Wael Shawky geht es nicht um die Wiederholung des Offensichtlichen und sattsam Bekannten, wenn er die Kreuzzüge als „Cabaret Crusades“ nachstellt. Auch unter den muslimischen Herrschern gibt es hier keine Helden: Der vermeintliche Religionskampf entpuppt sich beiderseits als Sumpf aus Machtgier, Verrat, Manipulation und verlogener Moral. Marionetten sind ein treffendes Sinnbild für diese Ränkespiele. Und die Orte, an die man hier geführt wird, spiegeln auf gespenstische Weise die Schauplätze des gegenwärtigen Weltgeschehens wider: Damaskus, Aleppo, Tripolis, Jerusalem.

Vielleicht auch deshalb hat der ägyptische Künstler historische Ansichten einiger dieser Städte in verspiegelte Glasplatten gefräst. Sie bilden eine zusätzliche Kulisse für seine Filmarbeiten, in denen Puppen bedeutungsschwer mit mechanischen Lidern klappern und an dünnen Fäden durch eine Geschichte bewegt werden, die allerlei Assoziationen zur Gegenwart weckt. Den ersten Teil seiner Filmtrilogie, „The Horror Show File“, zeigte Wael Shawky, Jahrgang 1971, 2011 auf der Istanbul-Biennale und erregte damit einige Aufmerksamkeit. Sein verfilmtes Marionettentheater basiert auf dem Buch „Der Heilige Krieg der Barbaren. Die Kreuzzüge aus der Sicht der Araber“ des libanesisch-französischen Autors Amin Maalouf. In Bregenz sind nun Teil zwei und drei der Trilogie zu sehen, die Geschichten des Zweiten (1147–1149) und Dritten Kreuzzuges (1189–1192) also: „The Path to Cairo“, erstmals gezeigt auf der Documenta in Kassel 2013, und „Secrets of Karbala“.

Waren es in den „Horror Show Files“ noch historische Turiner Holz-Marionetten, die Shawky verwendete, ließ er für die weiteren Teile jeweils eigene Puppen anfertigen. Die jüngsten sind aus Muranoglas gefertigt, haben zum Teil tierartige, zum Teil wie aus Science-Fiction-Filmen entlehnte Gesichter. Das Fremde starrt sich im Mittelalter-Setting gegenseitig aus Glasaugen an, mit bizarren Vogelschnäbeln, Kamel-Körpern und Klingonen-Stirnen.

Dieses archaisch-mystische Personal ist auf Drehbühnen in detailverliebten orientalischen Kulissen unterwegs, altertümliche Gesänge sind Teil der gänzlich auf Arabisch gehaltenen und Englisch untertitelten Erzählung.

Ihr zu folgen ist ein durchaus herausforderndes, weil einige Konzentration erforderndes Unterfangen. Mehrere Stunden Filmmaterial kommen insgesamt zusammen, man tut nicht schlecht daran, sich vorab zumindest einen rudimentären Wissensgrundstock über Routen und handelnde Akteure der Kreuzzüge zuzulegen. Wobei Shawky gerade auch in Bregenz deutlich macht, dass es ihm keineswegs nur um eine Neudeutung historischer Ereignisse aus einer künstlerischen Sicht geht, die auch die arabische Perspektive einbezieht, sondern eben auch ganz stark um Anknüpfung an die Gegenwart: Im obersten Stockwerk des Kunsthaus Bregenz thront ein großes schwarzes Flugobjekt, halb Tier, halb Maschine, das der Künstler selbst mit 9/11 konnotiert. Arbeiten aus Teer, die Kreuzfahrer-Flaggen zeigen, sieht er auch als Metaphern für die Ölindustrie die, so Shawky, wie keine andere für das moderne Nomadentum stehe. Es manifestiert sich gerade am Kunsthaus Bregenz, dessen Fassade der Künstler für die Dauer der Schau ebenfalls mit einer Kreuzfahrer-Fahne eingehüllt hat.