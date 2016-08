Von Catharina Oblasser

Dölsach – Es ist ein wahres Großprojekt, das die Theaterwerkstatt Dölsach gemeinsam mit dem Seelsorgeraum Sonnseite (Dölsach, Nußdorf-Debant, Iselsberg-Stronach und Nikolsdorf) auf die Beine stellen wird: Geplant ist ein Passionsspiel, aufgeführt wird es im März und April 2017 im Museumshaus von Aguntum. Für die Spielfassung des Leidens und der Auferstehung Christi sowie für die Regie zeichnet Theaterwissenschafter Alfred Meschnigg verantwortlich. Bereits 2012 brachten die Theaterwerkstatt und Meschnigg gemeinsam das Stück „Die chinesische Mauer“ auf die Aguntum-Bühne.

Nun werden Darsteller gesucht, schildert Wolfgang Michor, Obmann der Theaterwerkstatt. „Wir brauchen 60 bis 80 Personen, davon übernehmen 20 Darsteller Sprechrollen. Schauspielerische Erfahrung ist nicht nötig, jeder kann sich melden.“ Das Mindestalter soll jedoch 14 bis 15 Jahre betragen, sagt Michor. „In der Passion gibt es auch Szenen, die für Kinder nicht so geeignet sind. Außerdem finden die Aufführungen am Abend statt.“ Wer keine Zeit oder keine Lust hat, sich Haar und Bart für die Aufführungen wachsen zu lassen, muss das nicht, sagt Michor: „Es geht auch mit Perücken.“ Am 23. September findet ein Informationstreffen für alle Interessierten statt.

Die Dölsacher Passion wird sich nicht im Stil eines experimentellen Theaters darstellen, sondern ganz traditionell, meint der Obmann der Theaterwerkstatt. „Wir zeigen klassische Passionsbilder. Der Leidensweg ist dabei, aber auch die Auferstehung. Das Stück ist eine zeitlose Botschaft davon, wie das Licht in die Welt kommt.“ Die Dölsacher Passion soll 14-mal gespielt werden, im Museumshaus ist Platz für etwa 250 Zuschauer.

Regisseur Alfred Meschnigg hat bereits zweimal in Südtirol seine Spielfassung der Passion auf die Bühne gebracht. „Nun gilt es die einzelnen Rollen genauer zu zeichnen, scharfe Konturen zu setzen und an den Dialogen zu feilen“, beschreibt er seine Ziele für die Dölsacher Passionsspiele. Anders als sonst üblich wird in Dölsach ein Erzähler durch die Aufführung leiten – in Person des Evangelisten Lukas, auf dessen Evangelium sich Meschnigg stützt. Im Zentrum steht Lukas’ Bericht von der Bergpredigt. Warum diese Wahl? „Das Christusbild von Lukas und sein Aufruf zu sozialem Verhalten sind bis heute maßgebend für die christliche Vorstellung vom Menschen und vom rechten Verhalten in der Gemeinschaft“, erklärt der Theaterwissenschafter. Lukas’ Sichtweise käme dem Verständnis des Menschen von heute sehr nahe.

Auch in der Darstellung von Jesus geht Meschnigg eigene Wege: „Ich will Jesus nicht schaumgebremst zeigen. Er war auch wütend und ist schließlich für seine Leidenschaft, den Glauben von Grund auf zu erneuern, gestorben.“ Leidenschaft wünscht sich Meschnigg auch bei seinen Darstellern. Aussehen und Alter würden hingegen keine Rolle spielen.