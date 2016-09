Von Bernadette Lietzow

Wien – Fürchtegott Lehmann ist der unumschränkte Herrscher des Zinshauses, ihm gehören „die Wohnungen, die Wäsche, die Torten und der Tee“. Bei ihm, dem Pfandleiher, stehen alle im Haus versammelten Existenzen, die Hure Gilda, der glücklose Vio­linist Klein, der Gastwirt, die Hausmeisterin bis hin zur alten Jungfer in der Kreide, sein wurden „alle Beine“, über sie kann er bestimmen, allein seine eigenen Beine versagen den Dienst. Lehmann ist ein Krüppel, verdankt seine lahmen „Kinderbeine“, wie er annimmt, einer Zeugung im Suff und ist dazu verdammt, in einem elenden „Herinnensein“ sein Leben zu fristen. Wie den Fingerzeig eines fernen Gottes (vielleicht ein Niemand?) fasst er die Begegnung mit der jungen Ursula auf, die einer tristen Zukunft als Prostituierte entgegensieht. Für sie will er ein Anderer werden, dafür investiert er nicht nur in die Behübschung des Hauses, sondern auch in seinen Gefühlshaushalt. Tragisch nur, dass Hunger, Mitleid und Not die Beweggründe sind, die ihm die trotz aller Bitternis starke Ursula in die Arme treiben.

Gemäß seiner Äußerung gegenüber einer Freundin, die Liebe sei „nur eine fixe Idee“, versagt schon der junge Horváth in der 1924 entstandenen Tragödie seinen Figuren jegliches Liebes- und Lebensglück. Lehmann wird sterben, Ursula seinem leichtlebigen Bruder verfallen und Gilda Amour die Abhängigkeit vom Zuhälter Wladimir mit dem Zuchthaus tauschen. Dass all dieses prekäre Personal ständig unter Verdacht steht, thematisiert Horváth anhand mehrerer Vorfälle, vom folgenreichen Zerschlagen eines Bierkruges, dem ebenso fatale Konsequenzen beschwörenden Verlust eines Verlobungsringes bis hin zum Mord an einem Freier Gildas. Es sind die Ausweglosigkeit und eine seltsame Form der Bestimmung, die den Autor umtreiben und die er in seinen späteren Dramen so meisterhaft und gültig zum Ausdruck bringt. „Niemand“ ist unvergleichlich holzschnittartiger, ein erster Versuch mit den später perfektionierten Motiven und ein hochinteressantes Ertasten der eigenen Form.

Umso schwieriger ist es, dem Stück in einer Uraufführung 90 Jahre später gerecht zu werden. Herbert Föttinger, der Hausherr der Josefstadt, unternimmt es, das schon im Vorfeld als Theatersensation gefeierte, im vergangenen Jahr glückhaft von der Wienbibliothek auf einer Auktion erstandene Fundstück äußerst texttreu umzusetzen. Dabei bezieht er Horváths Regieanweisungen in den gesprochenen Text mit ein, was dem grundsätzlich wenig couragierten Abend eine nicht uninteressante hörspielartige Distanz verleiht. In Florian Teichtmeister steht ihm ein sehr bewegender Fürchtegott Lehmann zur Verfügung, der mit mehr Unterstützung die Facetten seiner Gestalt zu noch schmerzhafterer Eindringlichkeit hätte führen können. Gerti Drassls Figur darf die Energie späterer Horváth-Frauen spüren lassen, ihre „Ursula“ ist zudem tatsächlich gegenwärtig, während Föttinger Martina Stilp als „Gilda“ bedauerlicherweise kein Hinterland einräumt, auch nicht im Zusammenspiel mit dem beachtenswerten Roman Schmelzer als Zuhälter Wladimir. Raphael von Bargen, Lehmanns verschollener Bruder Kaspar, gesteht der Regisseur mehr Raum zu, nicht unbedingt zum Vorteil in den intimen, stillen Szenen zwischen ihm, seinem Bruder und Ursula. Ein wahres Heer an Personen hat Horváth vorgesehen, in der Josefstadt stehen auch alle 24 um das auf der Drehbühne errichtete Stiegenhaus (Bühne: Walter Vogelweider). Darsteller wie Elfriede Schüsseleder, Thomas Kamper, André Pohl, Martin Zauner, Heribert Sasse oder die junge Josephine Bloéb sind im großen und merkbar angestrengten Bemühen, dem suchenden Horváth gerecht zu werden, dazu verdammt, eher Kolorit als Persönlichkeit zu vermitteln. Die Auferstehung von „Niemand“ lässt noch auf sich warten. Freundlicher Applaus.