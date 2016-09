Vent, Sölden – Heute Samstag, 3. September, nimmt das Wandertheater „Friedl mit der leeren Tasche“ wieder seinen Betrieb auf. Bis zum 18. September sind acht Aufführungen der Flucht Herzog Friedrichs aus Konstanz geplant, die sich heuer übrigens zum 600. Mal jährt.

Gezeigt wird die Geschichte Herzog Friedrich VI., des ersten Tiroler Habsburgers, der im Jahr 1416 beim Konzil zu Konstanz dem abgesetzten Gegenpapst Johannes XXIII. zur Flucht verhalf und deshalb selbst fliehen musste. Der Herzog von Tirol, der im Gegensatz zu seinem verächtlichen Beinamen ein reicher Mann war (sein Sohn hieß Sigismund der Münzreiche!), floh von Konstanz über den Arlberg in seine damalige Hauptstadt Meran. Die genaue Route ist bis heute unbekannt. Aber es hält sich das Gerücht, er sei in Vent am Rofenhof als Knecht untergetaucht und durch Hilfe einer Magd übers Niederjoch gekommen.

Die Szenen dieses Wandertheaters (Regie führt Hubert Lepka) spielen entlang der Route ganz in der Nähe oder in weiter Entfernung. Stets sind die Zuseher bei den intimen Dialogen und Vorgängen dabei, wie unerkannte Beobachter. Die Mitwanderer tragen kleine Ohrknöpfe. Damit befinden sie sich im akustischen Mittelpunkt des Geschehens in der riesigen Naturkulisse. Hirtenlied und Motette, Herdentrieb und höfischer Tanz, Erzählung und Dialoge gepaart mit zeitgenössischer Musik des 15. Jahrhunderts: Im Wandertheater „Friedl“ lösen sich gesellschaftliche Grenzen spielend auf. Eine dichte, an Film erinnernde Atmosphäre entsteht durch die neue Funkübertragung im Kopf der Zuseher.

Die Sprache ist Deutsch in einer immer verständlichen Mischung aus Hochdeutsch und authentischem Ötztaler Dialekt. Letzterer wurde von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe ernannt – nicht zuletzt wegen seiner Nähe zum mittelalterlichen Deutsch.

Spieltermine sind am 3., 4., 8., 11., 12., 16., 17. und 18. September, Erwachsene bezahlen 29, Jugendliche (Jahrgänge 2000 bis 2009) 19 Euro. Weitere Informationen im Internet unter friedl-wandertheater.oetztal.com (TT)