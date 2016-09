Wörgl – Wilhelm Busch und Wörgl verbindet eine Brücke und ein Streich von Max und Moritz. Die Anregung zum dritten Streich („Schneider Böck“) der beiden Lausbuben soll Busch während eines Aufenthaltes in Wörgl erhalten haben. Entdecker der Wörgl-Reisen Buschs ist der Berliner Schriftsteller Hans Hömberg, vielen bekannt aus „Hömbergs Kaleidoskop“, der später Wahl-Wörgler wurde. Hans Gwiggner, Stadtarchivar, trug diesem Umstand Rechnung und recherchierte in alten Wörgler Archiven. Er fand in Gemeindedokumenten die Unterlagen des Schneidermeisters Franz Böck. Wahrscheinlich hat Wilhelm Busch bei seinen Streifzügen durch das Doppeldorf Wörgl an den Abenden die jungen Burschen auf dem Brückengeländer auf der Spiegelbrücke über den Wörgler Bach erlebt, wie sie Passanten neckten, darunter den schon älteren Schneidermeister Böck. Die Wörgler Bruggenhocker waren also allem Anschein nach die Verursacher der dritten Lausbubengeschichte.

Diese Verbindung nützt die Academia Vocalis, die seit Jahrzehnten in Wörgl die Gesangsakademie veranstaltet, um das Thema in einer Kinderoper zu verarbeiten. Es ist dies die zweite im Rahmen der Academia nach der Kinder­oper „Das Dschungelbuch“ mit der Musik von Franz Baur in den Jahren 2008 und 2009. Heuer zeichnet der junge Wörgler Komponist Christian Spitzenstätter für die musikalische Umsetzung verantwortlich, das Libretto schrieb der Wörgler Walter Hohenauer.

Maria Knoll-Madersbacher, bekannte Gesangspädagogin und Sopranistin aus Wörgl, ist für die Gesamtleitung verantwortlich und bereitet bereits seit dem Vorjahr mit den Jugendlichen die Oper vor. Norbert Mladek aus Innsbruck inszeniert das Stück, Karin Waltenberg steuert die Kostüme bei, musikalisch getragen wird es vom Orchester „Kompart“.

Aufführungen im Wörgler Veranstaltungszentrum Komma: 9. September, 20 Uhr, Premiere; 10. September, 20 Uhr; 11. September, 16 Uhr. Termine im Festspielhaus Erl: 24. September, 19 Uhr; 25. September, 11 Uhr.

Auskünfte und Kartenreservierungen unter 05332/75660 oder 75985 und 0664/2403216 oder E-Mail gabi@gma-pr.com bzw. unter www.academia-vocalis.com. (TT, wo)