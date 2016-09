Ehrwald – Nicht in „tiefer Trauer“, sondern hochmotiviert sind die drei Außerferner Freunde, die sich seit Oktober 2015 in ihrem Projekt Sorrow Down ausleben. Das wollen sie am Freitag im Musife, dem Musikcafé Ehrwald, zeigen.

Nach verschiedenen musikalischen Erfahrungen steht bei ihnen nun Kreativität im Vordergrund. Sie wollen von der Norm abweichen, Neuartiges schaffen. Daher lässt sich ihre Musik in kein Genre einordnen. Die Bandmitglieder Ronny Lechleitner (Vox/Guit), Florian Leitner (Bass) und Alexander Wagner (Drums) sehen ihre Musik am ehesten als „Alternative Rock“. Nachdem die ersten Demosongs bereits im Kasten waren, wurde die erste EP „Reverse“ im April 2016 produziert. Zu dem Song „Masks“ ist ein Video auf Youtube zu sehen.

Kommenden Freitag, den 9. September, ab 21 Uhr sind Sorrow Down und Midriff im Musikcafé Ehrwald zu hören. Tickets und Infos unter www.musikcafe.at. (TT)