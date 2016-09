Venedig – Das Drama „Ang Babaeng Humayo“ (The Woman Who Left) des philippinischen Regisseurs Lav Diaz hat den Goldenen Löwen der 73. Internationalen Filmfestspiele Venedig gewonnen. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Das in Schwarz-Weiß gedrehte Werk erzählt von einer Frau, die 30 Jahre lang zu Unrecht inhaftiert war und dann versucht, wieder in ihr Leben zurückzufinden. Der Film dauert fast vier Stunden.

Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an den Thriller „Nocturnal Animals“ des US-Modedesigners Tom Ford. Als bester Schauspieler wurde Oscar Martinez ausgezeichnet, der in dem argentinischen Beitrag „El ciudadano ilustre“ einen Literaturnobelpreisträger gibt, der nach Jahrzehnten in seine Heimatstadt zurückkehrt, wo er nicht nur mit offenen Armen empfangen wird.

Zur bester Schauspielerin kürte die Jury Emma Stone für ihre Rolle in dem knallbunten Musical „La La Land“ von Damien Chazelle. Als beste Nachwuchsdarstellerin wurde die Deutsche Paula Beer ausgezeichnet. (APA)