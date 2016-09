Hall – Jón Gnarr war Islands populärster Stand-up-Comedian. 2009 gründete er die „anar­chosurrealistische“ Partei „Beste Partei“. „Eigentlich war es ein Witz“, sagt Gnarr darüber heute. Und ergänzt: „Aber er ging auf meine Kosten, denn ich wurde gewählt.“ Von Juni 2010 bis Juni 2014 war er Bürgermeister der isländischen Hauptstadt Reykjavík. Die aussichtsreiche Chance auf eine Wiederwahl nahm er nicht wahr. Stattdessen schrieb er das Buch „Hören Sie gut zu und wiederholen Sie!!!“ (Tropen Verlag, 174 Seiten, 15,40 Euro) über seine Amtszeit. Am vergangenen Wochenende präsentierte er es beim Haller Literaturfestival Sprachsalz. Dort traf ihn die TT zum Gespräch.

Warum geht ein Komiker in die Politik?

Jón Gnarr: Es passierte. Ich dachte viel über die globale Bankenkrise nach, die Island an den Rand des Staatsbankrotts getrieben hat. Ich wollte ein Theaterstück daraus machen, die Finanzwelt, die Politik und die Medien auf die Bühne holen. Und eines Tages dachte ich: Warum mach ich es nicht umgekehrt und gehe mit meinem Theater in diese Welt?

Würden Sie sich als politischer Mensch bezeichnen?

Gnarr: Damals nicht. Wie so viele fand ich Politik langweilig – und habe Witze über Politiker gemacht. Es ist ja ziemlich trendy, das zu machen: Alle sind korrupt, alle blöd. Über solche Generalisierungen habe ich nachgedacht. Im Schauspiel heißt es: „Tu nicht so, als würdest du in eine Zitrone beißen, beiß in die Zitrone!“ Das ist, wenn man so will, meine Lebensphilosophie: Wenn ich etwas nicht erklären kann, muss ich es erfahren. So war es auch mit der Religion. Ich bin nicht religiös und glaube an keinen Gott. Aber ich wollte verstehen, was es heißt, gläubig zu sein. Also wurde ich Katholik. Vier Jahre lang. Mit allem, was dazugehört. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, religiös zu sein. Und vielleicht bin ich es in dieser Zeit auch gewesen.

Etablierte Politiker empfanden den Erfolg der „Besten Partei“ als „Schock“.

Gnarr: Oh, das war es. Auch für uns war es ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Natürlich wollten wir zunächst den politischen Apparat vorführen, aber wir erkannten schnell, dass es damit nicht getan war. Es bot sich die Chance, Wut in eine neue Art des Politikmachens zu verwandelt.

Inwiefern?

Gnarr: Wir waren zornig auf die Politik. Alle waren das. Wut kann eine Gesellschaft lähmen. Sie kann aber auch Anstoß dazu geben, selbst am politischen Prozess teilhaben zu wollen. Ich glaube, dass das die Leistung der „Besten Partei“ war: ein Experiment, das zeigte, dass andere Formen der politischen Kommunikation möglich sind.

Sie haben in Ihrer Amtszeit unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Damit macht man sich keine Freunde.

Gnarr: Es waren Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Und wir haben das auch so kommuniziert. Ich glaube, dass es eines der Probleme der Politik ist, dass sie Unpopuläres zu verschleiern sucht. Damit beschädigt sie ihre Glaubwürdigkeit.

Während dem Wahlkampf sind Sie damit aufgefallen, dass sie zu bestimmten Themen keine Meinung hatten.

Gnarr: Ich wollte nicht lügen, also musste ich zugeben, dass ich mich nicht auskenne, aber die Absicht habe, mich zu informieren. Gerade in Interviews kam ich mir dabei oft blöd vor. Nach einer TV-Debatte kurz vor der Wahl wollte ich aufgeben. Das ganze Land hatte gesehen, dass ich keine Ahnung hatte. Ich hab mich geschämt. Einige Tage später traf ich einen älteren Herrn im Supermarkt, der mir gratulierte. Es sei das erste Mal gewesen, dass er einen Politiker gesehen hätte, der zugab, dass er keine Ahnung hat.

Er hätte Ihnen Unwissenheit auch als Schwäche auslegen können.

Gnarr: Als erfahrener Judoka weiß ich, dass Schwäche auch zur Stärke werden kann. Stellt man sich seinen Schwächen auf ehrliche Weise, wird man dadurch stärker. Es ist ein Lernprozess. Island ist eine sehr patriarchale Gesellschaft. Wikinger, Sie wissen schon. Und Wikinger weinen nicht. Aber ich sehe diese forcierte Maskulinität skeptisch: Ich folge lieber jemandem, der ehrlich sagt, dass er nicht weiß, wohin die Reise geht, als jemandem, der behauptet, er kenne den einzig richtig Weg. Die Welt ist kompliziert. Und es wäre unverantwortlich zu sagen, sie sei es nicht. In der Frage unseres Umgangs mit Schutzsuchenden ist es einfach zu sagen, wir bauen eine Mauer. Aber das löst das Problem nicht, sondern zeigt, dass man das Pro­blem gar nicht verstanden hat.

Gerade in Krisenzeiten scheint die Sehnsucht nach einfachen Antworten groß.

Gnarr: Trotzdem gibt es sie nicht. Vorzugeben, es gäbe sie, ist unverantwortlich. Ich weiß, Verantwortung ist nicht populär. Es gibt keine Popsongs über Verantwortung. Wer Verantwortung übernimmt, gilt als langweilig. Aber es ist eine Notwendigkeit. Das ist das vielleicht Wichtigste, was ich in meiner Zeit als Bürgermeister gelernt habe: Teilnahme heißt, Verantwortung zu übernehmen – ich weiß vielleicht nicht, was zu tun ist, aber hey, ich bin da und bereit, es zu tun.

Umfragen wiesen Ihnen sehr gute Chancen auf eine Wiederwahl aus. Warum traten Sie nicht mehr an?

Gnarr: Das war nie geplant. Der Wille, erneut gewählt zu werden, lähmt die Politik. Gerade vor schwierigen Entscheidungen hört man den Rat: „Wenn du das machst, wirst du nicht mehr gewählt.“ Darauf konnte ich antworten, dass ich das sowieso nicht will.

Das Gespräch führte Joachim Leitner