Innsbruck – Die Zählkarten für einen „Blick in die Zukunft“, wie die Baustellenführungen für das „Haus der Musik“ angepriesen wurden, waren beim Theaterfest am Sonntag in kürzester Zeit vergeben. Bei den Bauarbeiten laufe alles „vollkommen nach Plan“, erklärte der Pressesprecher des Tiroler Landestheaters Stefan Ruhl, die Firstfeier sei für den 7. Dezember angesetzt. Und auch wenn die neuen Kammerspiele noch kein Dach haben, so konnten sich die Besucher doch bereits einen guten Eindruck von den Dimensionen des Großen Saals und des neuen Hauses verschaffen.

Intendant Johannes Reitmeier dürfte für die Moderation des Eröffnungskonzertes um 20 Uhr hellwach gewesen sein, denn auch das Angebot „Trink ma einen Kaffee beim Intendanten!“ hatte sich am Nachmittag großen Zuspruchs erfreut. Die Bühnenführungen mit dem technischen Direktor Richard Gassel waren insbesondere bei Familien der Renner.

Mit dem Theaterfest wurde am Sonntag die neue Spielzeit des Tiroler Landestheaters eröffnet, an die 4000 Besucher waren gekommen, um einen ersten Blick auf die anstehenden Produktionen zu erhaschen. Erwartungsgemäß groß war das Interesse für die tänzerischen Kostproben aus „Mayerling“, dem neuen Tanzstück von Enrique Gasa Valga, das am 22. Oktober zur Uraufführung kommt. Erstmals in Tirol zu sehen ist „Rusalka“, Antonín Dvoráks erfolgreichste Oper, für die am Sonntag zur Einführungsmatinee geladen wurde. Die Premiere des lyrischen Märchens, bei der erstmals Thilo Reinhardt am Landestheater Regie führt, ist für Samstag, den 24. September, angesetzt. (TT)